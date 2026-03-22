Sociedad de Cirugía Plástica advierte “falla estructural” por caso de mujer en riesgo vital tras lipoescultura

La grave situación de una mujer de 31 años que permanece en riesgo vital tras someterse a una lipoescultura en una clínica estética de Providencia generó la reacción de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, que calificó el caso como “inaceptable” y advirtió sobre problemas estructurales en la regulación del sector.

A través de una declaración pública, el doctor Ricardo Roa, en representación del gremio, expresó la “máxima preocupación” por el estado de la paciente, quien se encuentra internada en la UCI de la Clínica Santa María tras sufrir un paro cardiorrespiratorio durante el procedimiento.

El especialista sostuvo que este tipo de situaciones no son aisladas y apuntó a la existencia de una “zona gris” en el ámbito de la cirugía estética en Chile. Según indicó, en el país operan centros que no cumplen con la normativa vigente, con escasa fiscalización y exponiendo a los pacientes a riesgos graves.

Cirujanos plásticos advierten “falla estructural” tras caso de mujer en riesgo vital por lipoescultura. Imagen referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

En esa línea, el representante del gremio afirmó que lo ocurrido evidencia una falla estructural que no ha sido abordada con la urgencia necesaria. A su juicio, la falta de control efectivo y la permisividad frente a prácticas irregulares han permitido que recintos incluso clausurados continúen funcionando.

Roa también enfatizó que existe una responsabilidad del Estado en esta materia, señalando que debe garantizar el cumplimiento de las resoluciones sanitarias y evitar que quienes infringen la ley sigan operando con impunidad.

El médico recalcó además el concepto del “triángulo de la seguridad”, principio que consideran fundamental en la cirugía estética. Este establece que todo procedimiento debe realizarse por un cirujano plástico certificado, en un recinto acreditado y con los protocolos y equipamiento adecuados. “Si uno de estos elementos falla, el riesgo aumenta de manera significativa”, advirtió.

Finalmente, desde la organización hicieron un llamado a fortalecer las facultades de fiscalización, establecer sanciones efectivas que impidan la reapertura de centros clausurados y avanzar hacia una regulación más estricta. “La cirugía estética es un acto médico y debe ser tratada como tal”, concluyeron, insistiendo en la necesidad de elevar los estándares de seguridad para proteger la vida de los pacientes.