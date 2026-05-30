Claudio Castro, alcalde de Renca: “Los recortes se van a profundizar más con esta nueva reforma”

a próxima semana el alcalde de Renca, Claudio Castro (ind.), participará de un encuentro de articulación de los alcaldes de oposición que se realizará en Coquimbo. Junto a sus pares de Quinta Normal, Karina Delfino, y Maipú, Tomás Vodanovic, han tenido un rol articulador de la oposición desde el mundo municipal.

No es para menos, pues justamente son esas autoridades las que más dolor de cabeza han dado al gobierno del Presidente José Antonio Kast por críticas a las medidas de la megarreforma sobre la eximición de contribuciones a los mayores de 65 años y el cambio a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

¿Son los alcaldes el mayor flanco para este gobierno?

Recuerdo las reuniones del Presidente Kast con alcaldes, convocaron a los de derecha y luego a los del mundo progresista. Pienso en el resultado y en ambos casos fue de bastante frustración y molestia, lo que nos llevó, paradójicamente, a reforzar una idea común que manifestamos, que es que en el mundo municipal no existe un oficialismo y una oposición. En Renca tenemos impactos millonarios por la forma en que el gobierno enfrentó el alza de combustibles, por los recortes en salud y educación primaria. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha confirmado que va a todo evento la disminución de contribuciones.

El alcalde de Renca, Claudio Castro. Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

La oposición ha apuntado a recortes de beneficios sociales.

El diseño del gobierno, a través del proyecto de la megarreforma, es reducir los ingresos públicos y muy probablemente afectar lo que el Presidente Kast aseguró que no se iba a afectar: proyectos sociales. Ya lo estamos viendo con los recortes de este año; se van a profundizar más con esta nueva reforma. Evidentemente, hay decepción e inconformidad del mundo municipal. Estamos viendo que el sistema de protección social está siendo disminuido. Vamos a ver menos ingresos del erario público.

Hay dos temas fuertes, como la eximición de contribuciones y los cambios a la OGUC.

Esto ha sido medio abrumador. Sumémosle los cambios a la ordenanza municipal que genera, desde la perspectiva urbana, una serie de situaciones de incertidumbre para la gestión municipal. Y todo eso, además, con un relato que busca imponerse, que tiene que ver con la ineficiencia del sector público, el despilfarro de los recursos. Todas estas decisiones del gobierno se fundan sobre una retórica que le hace muy mal a nuestra institucionalidad. Entiendo perfectamente y comparto que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para hacer mejor nuestro trabajo. Los anuncios del gobierno impactan de forma muy importante la gestión que hacemos los municipios. El ministro Quiroz se juntó con la Asociación de Municipalidades y confirmó que todo este escenario va firme.

El alcalde de Renca, Claudio Castro. Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

¿Cómo afecta a Renca?

Tenemos ingresos relacionados con el monto en juego. El reducir las contribuciones nos impacta por la vía de ingresos directos y por lo que recibimos del Fondo Común Municipal, del orden de $ 600 millones. Una parte de eso, la más grande, el gobierno ha dicho que va a mantenerlo. ¿Cómo va a ser capaz de mantener algo en un contexto de múltiples recortes? Y yo no puedo dejar de sumar $ 400 millones, que es lo que nos impacta el aumento del costo de la bencina. Acá hay una situación que no hemos terminado de comprender, y es porque el gobierno no ha terminado de aclarar. En el caso de las contribuciones, son particularmente los municipios gobernados por alcaldes de derecha los que van a tener impactos más importantes.

Respecto del manejo de la seguridad ciudadana, ¿cuál es su balance?

El Presidente Kast ganó la elección con una retórica que exacerba lo punitivo por sobre lo preventivo. Lo hizo en un contexto en que la seguridad es la preocupación número uno de nuestros vecinos. Con su cambio de gabinete, al sacar a la ministra de Seguridad Ciudadana, el presidente hace un reconocimiento que este gobierno de emergencia, que puso como prioridad uno la seguridad, no tiene un plan para enfrentarlo. Lo segundo tiene que ver con la forma en que el gobierno ha optado por enfrentar situaciones de seguridad que no tienen que ver con delitos complejos. Lo vemos con el proyecto de Escuelas Protegidas. Se exacerba lo simbólico

Los alcaldes de oposición se han articulado. ¿Ese mundo, más que el parlamentario, es el que le hará oposición a Kast?

Tenemos que articularnos dentro del mundo de oposición. Me gusta pensar que los municipios somos una vanguardia del progresismo. Conecta las ideas progresistas y las refresca con una perspectiva territorial. Esto no es un “en vez de” el mundo parlamentario o de los partidos. Es un complemento. El mundo progresista tiene que volver a construir una mayoría social y política que ofrezca a Chile una alternativa. A mí me preocupa en el debate del mundo de oposición el riesgo que tenemos de mimetizarnos entre las distintas almas que existen, por eso la articulación.

El alcalde de Renca, Claudio Castro. Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

Algunos alcaldes opositores no se sintieron incluidos.

Yo diría que ya lo superamos y que fue una situación bien puntual. En los hechos hemos logrado superar esa situación y fortalecer la articulación progresista.

Se dice que lo hacen por un tema de proyección personal, que por ejemplo usted quiere ser gobernador metropolitano.

Los que estamos en política es muy natural que estemos evaluando los distintos espacios donde podemos servir. Pero Tomás (Vodanovic), Karina (Delfino) y yo entendemos que la política se trata de proyectos colectivos, no de iniciativas personales.

¿Está conforme con la gestión de la Asociación Chilena de Municipalidades?

Los alcaldes de derecha, en general, han estado bien complicados en su posición frente a las medidas que ha tomado el gobierno. La mayoría de los alcaldes estuvieron con Evelyn Matthei como candidata presidencial y en campaña, cuando se conversó de las contribuciones, dijeron que era una locura eliminarlas. Sin embargo, la elección los deja hoy del lado del oficialismo y eso complica la posibilidad de plantear sus ideas con libertad. Efectivamente, hubo una distancia importante con los alcaldes de derecha durante un buen rato, donde no levantaron la voz no para representar a su sector político, sino que al municipalismo para enfrentar medidas que nos impactan a todos. Esa situación ha ido cambiando. Tal vez, paradójicamente, el momento que marca un quiebre en eso fue precisamente la reunión que el Presidente Kast tuvo con los alcaldes de derecha, donde varios salieron molestos y lo dijeron públicamente.