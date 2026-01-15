Claudio Crespo se disculpa por publicación de Gustavo Gatica: “Yo no festino con su sufrimiento ni con el de sus seres cercanos”

El excarabinero Claudio Crespo se disculpó mediante un comunicado luego de haber compartido una imagen en sus redes sociales haciendo alusión a Gustavo Gatica, esto al día siguiente de que el tribunal lo absolvió por el caso ocurrido en el estallido social.

La imagen, que provocó airadas críticas desde el oficialismo, se trata de una tumba donde se visualiza una foto de Gatica y la figura de Crespo haciendo un símbolo de paz frente a ella. También se encuentra otra frase en alusión al 18-O: “Q.E.P.D. octubrismo”.

“ Las lesiones del señor Gatica fueron un accidente trágico y lamentable que ningún funcionario —incluyéndome— tuvo la intención de causar o el conocimiento de que podían ocurrir. Por lo tanto, yo no festino con su sufrimiento, ni el de sus seres cercanos que se han visto afectados por la situación", comenzó Crespo en su disculpa.

En ese contexto, el exuniformado mencionó que el veredicto determinó -que si bien el disparo vino de su escopeta- se precisó que las acciones que provocaron la pérdida de visión de Gustavo Gatica fueron “dentro de los límites de la ley”.

Crespo reiteró que la imagen no es de su creación. “Veo hoy un país que se ha encausado nuevamente en la rectitud del espíritu republicano y el respeto a las instituciones, sobre todo las que tienen que ver con el orden, la seguridad y el cumplimiento de la ley”, añadió.

“ Pido disculpas de buena gana si dicha publicación ofendió a alguien , aun habiendo hecho la precisión de que se refiere a darle la espalda a una forma de entender la sociedad que ni yo ni la mayoría de los chilenos comparte. Asumo que las imágenes puestas en esta publicación se extralimitan en relación al simbolismo que se quiso retratar”, expresó el exuniformado.

Además, llamó a sus seguidores y a quienes lo apoyan a que no compartan la imagen, que él borró de sus redes.