SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Revela su sadismo” y “es un inhumano”: desde el oficialismo critican a Claudio Crespo por compartir imagen con rostro de Gatica sobre una lápida

    La publicación se da en el contexto de los festejos que ha hecho el excarabinero en sus redes sociales, tras el fallo que lo absolvió de haber dejado ciego al diputado electo, en quien personalizó el "octubrismo".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Claudio Crespo comparte irónica imagen con rostro de Gatica sobre una lápida.

    Una serie de reacciones dejó este miércoles una publicación realizada por el excarabinero Claudio Crespo, quien fue absuelto el martes de haber cegado al diputado electo Gustavo Gatica durante el estallido social.

    Durante la jornada, Crespo se volcó a sus redes sociales para festejar la absolución que le otorgó el cuarto Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago de los cargos de apremios ilegítimos ocurridos en el contexto de las movilizaciones de 2019 y, en cambio, señaló que el coronel (r) actuó el “legítima defensa”, pese a haber acreditado que el disparo contra Gatica se realizó desde su arma.

    En ese contexto, Crespo usó su cuenta de Instagram para compartir una controvertida publicación a través de las historias de la plataforma, las que tienen una vigencia de 24 horas.

    En la imagen, con carácter de “meme”, se aprecia a Crespo de una lápida sobre la cual aparece el rostro de Gatica, con la palabra “octubrismo”.

    Con todo, Crespo aparece por uno de los costados y la imagen cierra con un pie que señala “QEPD octubrismo”, haciendo un gesto de “amor y paz”.

    El registro despertó las críticas desde el oficialismo, desde donde acusaron al expolicía de “sadismo” y de “festinar” con el resultado judicial de primera instancia, el que podría ser apelado por Gatica y su defensa.

    El senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, sostuvo: “Que Claudio Crespo publique este meme en sus historias de Instagram revela su sadismo, el mismo que escuchamos desde su cámara GoPro amenazando con sacar ojos o dejando que manifestantes se quemara”.

    “Burlarse así del dolor de Gatica solo retrata su miseria, su descomposición humana”, agregó el representante de la Región de Coquimbo.

    Desde el Partido Socialista (PS) el diputado Nelson Venegas, manifestó que “si en algún momento se pensó que fue sin intención, el fanfarroneo y burla hacia alguien quien no podrá ver nunca más en toda su vida, habla de la intención y a la vez crueldad de un enfermo, que de seguro siendo niño jugaba a matar”.

    “Es un enfermo y los que lo aplauden también”, sumó.

    Asimismo, su correligionario, el diputado Daniel Manouchehri, cuestionó que “la publicación de Claudio Crespo refleja una conducta brutal y deshumanizada”.

    Manouchehri afirmó que “él y quienes lo celebran exhiben algo todavía más grave: mentes enfermas, capaces de burlarse del sufrimiento humano. Esto no es libertad de expresión. Es degradación moral. El caso no está cerrado, aún hay recursos pendientes. La justicia debiera tomar nota del nivel de crueldad que este sujeto exhibe”.

    En tanto, desde el Frente Amplio, la integrante del Comité Central Nacional y exprecandidata a diputada, Valeria Cárcamo, criticó la imagen: “De no creer (...) Es un inhumano”, lanzó contra Crespo.

    Más sobre:Claudio CrespoJudicialGustavo GaticaFrente AmplioPartido ComunistaPartido Socialista

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller iraní emplaza a EE.UU. a negociar salida diplomática tras las amenazas de Trump

    Senado de EE.UU. rechaza una resolución contra el uso de la fuerza militar en Venezuela por parte de Trump

    Irán cierra su espacio aéreo a todos los vuelos en medio de las amenazas de EE.UU.

    Más de mil hectáreas consumidas y 700 evacuados: Región de Ñuble en alerta por incendios forestales

    A flote mesa de la DC: consejo nacional acepta renuncia de Huenchumilla pero rechaza las de las dos vicepresidentas

    Trump habla con Delcy Rodríguez por teléfono: “Es una persona estupenda, hemos trabajado muy bien con ella”

    Lo más leído

    1.
    Senado aprueba de forma unánime el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

    Senado aprueba de forma unánime el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

    2.
    “Fidel Castro fue un dictador”: dichos de Boric sobre Cuba desatan nuevo round con el PC

    “Fidel Castro fue un dictador”: dichos de Boric sobre Cuba desatan nuevo round con el PC

    3.
    Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

    Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

    4.
    Tensión en las derechas: Ley de Reajuste se transforma en prueba de gobernabilidad de futuro oficialismo

    Tensión en las derechas: Ley de Reajuste se transforma en prueba de gobernabilidad de futuro oficialismo

    5.
    Funcionarios del Congreso acusan que fueron “vendidos” por el Presidente Boric por proyecto de “supersueldos”

    Funcionarios del Congreso acusan que fueron “vendidos” por el Presidente Boric por proyecto de “supersueldos”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    “Revela su sadismo” y “es un inhumano”: desde el oficialismo critican a Claudio Crespo por compartir imagen con rostro de Gatica sobre una lápida
    Chile

    “Revela su sadismo” y “es un inhumano”: desde el oficialismo critican a Claudio Crespo por compartir imagen con rostro de Gatica sobre una lápida

    Más de mil hectáreas consumidas y 700 evacuados: Región de Ñuble en alerta por incendios forestales

    A flote mesa de la DC: consejo nacional acepta renuncia de Huenchumilla pero rechaza las de las dos vicepresidentas

    Casen 2024: expertos ponen foco en niñez y mercado laboral como desafíos para la política pública
    Negocios

    Casen 2024: expertos ponen foco en niñez y mercado laboral como desafíos para la política pública

    Cámara aprueba reajuste del sector público, pero rechaza normas de amarre y gobierno anticipa que las repondrá en el Senado

    Casen 2024: personas sin previsión de salud llegaron a su menor nivel histórico y Fonasa alcanza récord de cobertura

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales
    Tendencias

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El golazo que dejó afuera de la Copa del Rey al Real Madrid en el último segundo
    El Deportivo

    El golazo que dejó afuera de la Copa del Rey al Real Madrid en el último segundo

    Pellegrini no es el único: Real Madrid sufre un nuevo ‘Alcorconazo’ ante un equipo de Segunda División

    Adiós al Egipto de Salah: el golazo de Sadio Mané que convierte a Senegal en el primer finalista de la Copa África

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”
    Cultura y entretención

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    El trío de indie rock Horsegirl anuncia su debut en Chile

    Chile irrumpe en el Festival de Berlín con Maite Alberdi, Matapanki y La Casa de los Espíritus

    Canciller iraní emplaza a EE.UU. a negociar salida diplomática tras las amenazas de Trump
    Mundo

    Canciller iraní emplaza a EE.UU. a negociar salida diplomática tras las amenazas de Trump

    Senado de EE.UU. rechaza una resolución contra el uso de la fuerza militar en Venezuela por parte de Trump

    Irán cierra su espacio aéreo a todos los vuelos en medio de las amenazas de EE.UU.

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender