“Revela su sadismo” y “es un inhumano”: desde el oficialismo critican a Claudio Crespo por compartir imagen con rostro de Gatica sobre una lápida

Una serie de reacciones dejó este miércoles una publicación realizada por el excarabinero Claudio Crespo, quien fue absuelto el martes de haber cegado al diputado electo Gustavo Gatica durante el estallido social.

Durante la jornada, Crespo se volcó a sus redes sociales para festejar la absolución que le otorgó el cuarto Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago de los cargos de apremios ilegítimos ocurridos en el contexto de las movilizaciones de 2019 y, en cambio, señaló que el coronel (r) actuó el “legítima defensa”, pese a haber acreditado que el disparo contra Gatica se realizó desde su arma.

En ese contexto, Crespo usó su cuenta de Instagram para compartir una controvertida publicación a través de las historias de la plataforma, las que tienen una vigencia de 24 horas.

En la imagen, con carácter de “meme”, se aprecia a Crespo de una lápida sobre la cual aparece el rostro de Gatica, con la palabra “octubrismo”.

Con todo, Crespo aparece por uno de los costados y la imagen cierra con un pie que señala “QEPD octubrismo”, haciendo un gesto de “amor y paz”.

El registro despertó las críticas desde el oficialismo, desde donde acusaron al expolicía de “sadismo” y de “festinar” con el resultado judicial de primera instancia, el que podría ser apelado por Gatica y su defensa.

El senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, sostuvo: “Que Claudio Crespo publique este meme en sus historias de Instagram revela su sadismo, el mismo que escuchamos desde su cámara GoPro amenazando con sacar ojos o dejando que manifestantes se quemara”.

“Burlarse así del dolor de Gatica solo retrata su miseria, su descomposición humana”, agregó el representante de la Región de Coquimbo.

Desde el Partido Socialista (PS) el diputado Nelson Venegas, manifestó que “si en algún momento se pensó que fue sin intención, el fanfarroneo y burla hacia alguien quien no podrá ver nunca más en toda su vida, habla de la intención y a la vez crueldad de un enfermo, que de seguro siendo niño jugaba a matar”.

“Es un enfermo y los que lo aplauden también”, sumó.

Asimismo, su correligionario, el diputado Daniel Manouchehri, cuestionó que “la publicación de Claudio Crespo refleja una conducta brutal y deshumanizada”.

Manouchehri afirmó que “él y quienes lo celebran exhiben algo todavía más grave: mentes enfermas, capaces de burlarse del sufrimiento humano. Esto no es libertad de expresión. Es degradación moral. El caso no está cerrado, aún hay recursos pendientes. La justicia debiera tomar nota del nivel de crueldad que este sujeto exhibe”.

En tanto, desde el Frente Amplio, la integrante del Comité Central Nacional y exprecandidata a diputada, Valeria Cárcamo, criticó la imagen: “De no creer (...) Es un inhumano”, lanzó contra Crespo.