BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tras polémica con gobierno: CNTV reconsidera decisión y aprueba emisión de campaña por violencia contra las mujeres

    La emisión de la campaña pública había sido en primera instancia rechazada, ya que según argumentaron los consejeros, en "periodos electorales, como el actual, hay que ser muy estricto con los mensajes que el Estado y la autoridad difunden".

    Por 
    Daniela Silva
     
    Jorge Arellano

    Este miércoles 25 de noviembre, y en una sesión extraordinaria, el órgano colegiado del Consejo Nacional de Televisión, aprobó la emisión de la campaña pública sobre la ley integral contra la violencia de género en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

    La reconsideración fue adoptada tras una solicitud de la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, de reconsiderar la decisión inicial adoptada por el Consejo.

    Así, finalmente la emisión fue aprobada por 9 de los 11 integrantes del Consejo, y con esto, la campaña “Una ley en nombre de todas” comenzará a ser emitida a partir de hoy en todos los canales de televisión abierta.

    Al respecto, el presidente del CNTV, Mauricio Muñoz, señaló a La Tercera que esta reconsideración “tuvo muy en cuenta la argumentación del documento de reconsideración que envió la ministra Secretaria General de Gobierno”.

    Esto, “en el sentido de que no se trata de una campaña vinculada a cuestiones contingentes o electorales, sino que una campaña sobre bienes públicos permanentes como es la lucha contra toda forma de violencia contra las mujeres”.

    “En ese sentido el consejo, por una amplia mayoría decidió reconsiderar la decisión y en virtud de aquello la campaña comienza a emitirse a partir de hoy día mismo”, destacó.

    Durante la sesión extraordinaria del CNTV celebrada el día de hoy la consejera María de los Ángeles Covarrubias pidió dejar expresa constancia de su rechazo a esta iniciativa.

    La decisión fue celebrada desde el gobierno por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien apuntó que negar la campaña era una decisión errada.

    “Nos alegra que el CNTV haya revertido la decisión de no permitir la difusión nuestra campaña Una Ley en Nombre de Todas, que busca dar a conocer la ley integral”, señaló en X. “Era una decisión errada negar una campaña de bien común”.

    Revisa el spot “Una Ley en Nombre de Todas: Campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres 2025″ a continuación:

    Lee también:

    Más sobre:NacionalMinisterio de la Mujer y Equidad de GéneroCamila VallejoCNTV

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Militantes DC notifican de cita entre Frei y Kast al tribunal supremo del partido y exigen su expulsión

    Listas de espera: Salud destaca reducción, pero expertos advierten que el problema sigue lejos de resolverse

    “Nadie pidió esta guerra”: Noa Cochva, la ex Miss Israel que sirvió como paramédica en Gaza

    Cómo fue que Silber pasó a la ofensiva en la trama bielorrusa y rompió relaciones con sus exsocios Vargas y Lagos

    Del episodio inédito a la fuerza de sus shows: cinco claves a tomar en cuenta en la serie The Beatles Anthology 2025

    Felipe Parra debuta con sus personajes en Gran Arena Monticello

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    3.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Militantes DC notifican de cita entre Frei y Kast al tribunal supremo del partido y exigen su expulsión
    Chile

    Militantes DC notifican de cita entre Frei y Kast al tribunal supremo del partido y exigen su expulsión

    Listas de espera: Salud destaca reducción, pero expertos advierten que el problema sigue lejos de resolverse

    Cómo fue que Silber pasó a la ofensiva en la trama bielorrusa y rompió relaciones con sus exsocios Vargas y Lagos

    Entra en vigencia acuerdo que beneficia a casi todas las exportaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Chile
    Negocios

    Entra en vigencia acuerdo que beneficia a casi todas las exportaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Chile

    Bolsa de Santiago opera en nuevo récord y vuelve a acercarse a los 10.000 puntos

    “Un resultado histórico”: ganancias de ILC suben 68% a septiembre gracias a que Consalud pasó de pérdidas a utilidades

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen
    Tendencias

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    La carta que le escribió Daniel Radcliffe al niño que interpretará al nuevo Harry Potter

    Qué es la falsa arañita roja de la vid, la plaga que obligó a Brasil a destruir más de una tonelada de cerezas chilenas

    Valdivia alista los últimos detalles para recibir el Ironman 70.3
    El Deportivo

    Valdivia alista los últimos detalles para recibir el Ironman 70.3

    Branco Ampuero pone en duda su futuro en la UC a un mes de su término de contrato: “Hay un montón de matices”

    El complicado momento del Real Madrid que pone en peligro el futuro de Xabi Alonso en la banca

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Del episodio inédito a la fuerza de sus shows: cinco claves a tomar en cuenta en la serie The Beatles Anthology 2025
    Cultura y entretención

    Del episodio inédito a la fuerza de sus shows: cinco claves a tomar en cuenta en la serie The Beatles Anthology 2025

    Felipe Parra debuta con sus personajes en Gran Arena Monticello

    Festival Fiebre de Cumbia celebra sus 15 años con Amar Azul y Damas Gratis

    “Nadie pidió esta guerra”: Noa Cochva, la ex Miss Israel que sirvió como paramédica en Gaza
    Mundo

    “Nadie pidió esta guerra”: Noa Cochva, la ex Miss Israel que sirvió como paramédica en Gaza

    Numa Molina, el sacerdote que defiende a Maduro y que es calificado por sus detractores como el “cura comunista”

    Aeronaves de Estados Unidos sobrevuelan aguas cerca de Venezuela

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad