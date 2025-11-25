Tras polémica con gobierno: CNTV reconsidera decisión y aprueba emisión de campaña por violencia contra las mujeres

Este miércoles 25 de noviembre, y en una sesión extraordinaria, el órgano colegiado del Consejo Nacional de Televisión, aprobó la emisión de la campaña pública sobre la ley integral contra la violencia de género en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

La reconsideración fue adoptada tras una solicitud de la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, de reconsiderar la decisión inicial adoptada por el Consejo.

Así, finalmente la emisión fue aprobada por 9 de los 11 integrantes del Consejo, y con esto, la campaña “Una ley en nombre de todas” comenzará a ser emitida a partir de hoy en todos los canales de televisión abierta.

Al respecto, el presidente del CNTV, Mauricio Muñoz, señaló a La Tercera que esta reconsideración “tuvo muy en cuenta la argumentación del documento de reconsideración que envió la ministra Secretaria General de Gobierno”.

Esto, “en el sentido de que no se trata de una campaña vinculada a cuestiones contingentes o electorales, sino que una campaña sobre bienes públicos permanentes como es la lucha contra toda forma de violencia contra las mujeres”.

“En ese sentido el consejo, por una amplia mayoría decidió reconsiderar la decisión y en virtud de aquello la campaña comienza a emitirse a partir de hoy día mismo”, destacó.

Durante la sesión extraordinaria del CNTV celebrada el día de hoy la consejera María de los Ángeles Covarrubias pidió dejar expresa constancia de su rechazo a esta iniciativa.

La decisión fue celebrada desde el gobierno por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien apuntó que negar la campaña era una decisión errada.

“Nos alegra que el CNTV haya revertido la decisión de no permitir la difusión nuestra campaña Una Ley en Nombre de Todas, que busca dar a conocer la ley integral”, señaló en X. “Era una decisión errada negar una campaña de bien común”.

Revisa el spot “Una Ley en Nombre de Todas: Campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres 2025″ a continuación: