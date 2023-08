Colegio de Profesores detalla nueva consulta de mañana jueves: votarán si aceptan la última respuesta del Mineduc y si continúan el paro indefinido

Mañana jueves el Colegio de Profesores realizará una nueva consulta nacional a las bases en donde votarán no solo si aceptan la última respuesta que recibieron por parte del Ministerio de Educación sobre su petitorio priorizado de ocho puntos, sino también si continúan o no con el paro nacional indefinido.

El día de ayer, tras una primera jornada de paralización, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, envió al magisterio una nueva respuesta -la tercera desde que comenzaron las movilizaciones- ante las demandas del profesorado, la cual según evaluaron del magisterio, contenía “elementos de avance” respecto de la carta anterior, y por tanto, sería llevado a consulta de las bases.

Así, el magisterio anunció un cambio en el cronograma que habían establecido para el paro nacional, destinando hoy miércoles para que las bases analizaran la nueva propuesta mediante asambleas, y para que el día de mañana se llevara a cabo una nueva consulta al profesorado.

Sobre la votación, según detalló esta jornada el presidente del gremio, Carlos Díaz comenzarán mañana desde las 8.00 de la mañana en todo el país y se consultará sobre dos temas.

“En esta votación lo que vamos a solicitar a los docentes del país es que tengan que desarrollar dos preferencias en el voto: por un lado, la primera va en función de la respuesta entregada por el Ministerio de Educación”, explicó.

Aquí, sostuvo, hay tres opciones para votar: si el profesorado acepta la respuesta, la acepta parcialmente, o no la acepta.

Tras esto, en un segundo voto que va a estar en el mismo documento, se consultará sobre la situación del paro indefinido.

“Al respecto hay dos opciones: la primera es si el profesor está disponible, o acepta en este caso, fin al paro indefinido y mandatar al directorio nacional a concretar los puntos ofrecidos y elaborar un plan de acción y de movilización que permita conseguir aquellas demandas que no hayan sido satisfechas. Esa es una primera opción”, detalló. “Y la segunda: seguir en paro indefinido, y de no estarlo me comprometo a sumarme a él. Esto implica no asistir a mi lugar de trabajo y participar de todas las actividades que considere el paro nacional indefinido”.

Recuperación de clases por el paro docente

Junto con la situación del paro, Díaz también fue consultado sobre si existe un compromiso de recuperación de clases, considerando que ya han realizado jornadas de paralización de 24 y 48 horas previo al paro indefinido que convocaron ayer. Al respecto el presidente del gremio indicó que “absolutamente”, y que incluso abordaron el tema con el titular de Educación.

“Nosotros se lo hemos manifestado incluso en la reunión que sostuvimos el día lunes al ministro Cataldo, que está toda la disposición de parte del profesorado nacional para poder generar los calendarios de recuperación que correspondan y efectivamente no perder ni un solo minuto de clase para nuestros estudiantes”, afirmó.

En esta línea, Díaz expresó que esta paralización “no es en contra de nuestros estudiantes, muy por el contrario, es precisamente para que puedan tener las condiciones que verdaderamente ellos se merecen en los espacios escolares”.