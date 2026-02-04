Colisión entre embarcaciones en Concón deja dos lesionados

Dos embarcaciones sufrieron un accidente marítimo al colisionar entre ellas, durante la madrugada de este miércoles en Concón, Región de Valparaíso. El choque fue informado a la Autoridad Marítima de Valparaíso, que activó los protocolos de seguridad para el rescate de los tripulantes.

Cerca de las 06:00 horas, la institución recibió un llamado al número de emergencias marítimas (137) que informaba sobre el accidente. Ante esta situación, trasladaron dos unidades de rescate hacia la Caleta San Pedro, en la bahía de Concón.

Según informó el teniente segundo de la Armada, Mirko Fernández, “producto del accidente, dos tripulantes resultaron con lesiones leves y fueron trasladados oportunamente a un centro asistencial, encontrándose fuera de riesgo vital”.

Además, el capitán de Fragata del puerto de Valparaíso, Jacob Silva, aseguró que “uno de los botes se encuentra volcado y semi hundido, sin tripulación a bordo, a la espera de personal y embarcaciones que permitan intentar su reflotamiento”.

Tras los hechos ocurridos, desde la Armada reiteraron el llamado a navegar con precaución, manteniendo las medidas de seguridad, una adecuada vigilancia y comunicación siempre operativas, con el objetivo de prevenir accidentes que puedan poner en riesgo la vida humana.