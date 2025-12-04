VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
    Nacional

    Colisión frontal entre dos vehículos deja dos adultos fallecidos y un niño de 6 años en estado grave en La Serena

    El menor de edad fue trasladado hasta el Hospital de Coquimbo donde permanece grave. SIAT investigará el hecho.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Violenta colisión frontal en La Serena deja dos muertos y dos heridos graves.

    Un trágico accidente ocurrió la noche de este miércoles, dejando como saldo dos personas fallecidas, además de dos heridos de gravedad, entre ellos, un menor de seis años de edad -hijo de una de las víctimas fatales- luego de que dos vehículos colisionaran de manera frontal en la comuna de La Serena, en la Región de Coquimbo.

    De acuerdo a lo señalado por Carabineros, el hecho se registró alrededor de las 20.30 horas, en la avenida Islón, a la altura de la Planta de Revisión Técnica, en el sector de Las Compañías.

    Allí, por causas que serán materia de investigación, una camioneta que transitaba en dirección al oriente cruzó el eje de la calzada e impactó contra un vehículo marca Nissan modelo V16, que en su interior trasladaba a la familia afectada, que se dirigía en dirección contraria.

    Debido a la fuerza del impacto, dos adultos ocupantes del auto murieron en el lugar pese a los esfuerzos de los equipos de Bomberos y SAMU que llegaron para atender la emergencia.

    El comandante Eugenio Olea, de la 6° Comisaría de Las Compañías, afirmó que en el automóvil que resultó más siniestrado “se desplazaban tres personas, falleciendo dos adultos, una mujer y un hombre y, en el asiento trasero se encontraba un menor de edad, que fue traslado por personal de salud en condiciones muy graves hasta el Hospital de Coquimbo”.

    Al igual que el menor de edad, el otro automovilista que resultó afectado también fue trasladado hasta el mismo centro médico para atender sus lesiones y fracturas. Su estado igual era de gravedad debido a la fuerza del impacto.

    Se instruyó el trabajo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros para determinar las causas de este fatal hecho.

