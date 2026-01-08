Cómo es la Reserva Nacional Alto Biobío, que está amenazada por un incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja a raíz de un incendio forestal en la comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. Esto por su cercanía a un parque nacional.

Según detalló la institución, con información de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro presenta “ amenaza inminente a Área Silvestre Protegida (ASP) dentro de los límites de la Reserva Nacional Alto Biobío ”, y actualmente se encuentra en combate, afectando a una superficie de 0.01 hectáreas.

El incendio comenzó el miércoles 7 de enero, y durante la noche trabajo una brigada nocturna para evitar la extensión del siniestro.

Reserva de araucarias y ciprés

La Reserva Nacional Alto Biobío fue creada el 6 de noviembre de 1912 por Decreto Supremo 1935 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta unidad es parte de la Reserva de Biosfera Araucarias, creada por la Unesco en el año 1983.

Está ubicada en el límite con Argentina, por el sector del Paso Pino Hachado, a 40 km de Lonquimay y a 122 km de Temuco, de la Región de La Araucanía.

Esta área silvestre protegida es administrada por Conaf, cuenta con más de 33 mil hectáreas de superficie y se destaca por la protección de especies como el guanaco, guiña, pudú, zorro culpeo, zorro chilla, cóndor, carpintero negro, becacina, culebra de cola corta, sapito de cuatro ojos, entre otros.

En cuanto a la flora se encuentran principalmente la araucaria y el ciprés de la cordillera, también se encuentra ñirre y lenga.

Si bien en la página de Conaf especifican que no hay senderos, si existen rutas compartidas en páginas de turismo como: Piedra Santa de 7,5 km (cinco horas), Tres Arroyos de 2,5 km (1,5 hrs), El Raleo de 3,5 km (dos horas), Las Araucarias de 1,5 km (1,5 horas) y El Coloradito de 30 km (ocho horas).

Para entrar en el parque, es necesario realizar una reserva, en el correo de contacto es reserva.malalcahuello@conaf.cl, y se puede acceder por la ruta internacional de Victoria o Lautaro-Curacautín-Malalcahuello-túnel Las Raíces-Lonquimay-Liucura-paso Pino Hachado.