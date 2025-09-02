SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Con 94 familias reubicadas y ayuda de la municipalidad: desalojan y cierran Campamento Japón en Maipú

El terreno será destinado para construir el parque La Aguada, el cuál intervendrá 11 hectáreas con una inversión de más de $21 mil millones de pesos.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, Carabineros y la Municipalidad de Maipú participaron del proceso de desalojo y cierre definitivos del Campamento Japón ubicado en la comuna para construir en su lugar el parque La Aguada - El Pajonal.

En el proceso se logró la reubicación de 94 familias, equivalente a 233 personas, que se dividían entre un 52% de chilenos y 48% de personas extranjeras. Fue el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) metropolitano junto al municipio que iniciaron trabajos coordinados.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, planteó que el cierre del campamento era un objetivo por “la sencilla razón de que hace cuatro años soñamos que este espacio, que estaba lleno de basura, de incivilidades y que era un foco problemático para este barrio, se convirtiera en un parque de primer estándar diseñado por el municipio en conjunto al Serviu Metropolitano”.

El proyecto futuro intervendrá 11 hectáreas con una inversión de más de $21 mil millones de pesos. El financiamiento es 100% del Serviu RM, y su plazo estimado de ejecución es de 616 días corridos desde la entrega oficial del terreno.

Respecto a las familias, el jefe comunal informó que “89 de estas 94 familias que salieron voluntariamente se van con una solución de vivienda. Algunos con solución de vivienda definitiva, otros con solución de arriendo transitorio por cuatro meses, financiada por el municipio directamente a quienes arriendan esos hogares”.

Las soluciones que mencionó el alcalde Vodanovic fueron coordinadas con el Serviu y contempla un financiamiento municipal: beneficio económico para que las familias que desocuparon el Campamento Japón puedan arrendar temporalmente que durará un período aproximado de 4 meses

Los resultados del Plan Social al 01 de septiembre de 2025, fueron que 75 de las 94 familias se han acogido al Plan Social, 14 familias han salido del campamento voluntariamente y rechazaron el beneficio social, argumentando que buscarían soluciones por su cuenta, y cinco familias unipersonales se opusieron al desalojo.

“Todas casos sociales más complejos, algunas con orden de detención, otras con consumo problemático de alcohol y droga. Son casos que, la verdad, se resistieron a este proceso voluntario de desalojo, pero que yo creo que es importante recalcar que acá hay un proceso judicial en curso”, detalló el jefe comunal.

El comandante Cristian Bichett, de la prefectura de Rinconada, indicó que “en este campamento hay bastantes incivilidades. El día de hoy nos convoca a un mandato judicial del 9º Juzgado de Garantía, como auxilio de la Fuerza Pública. (...) Como lo dijo el alcalde anteriormente, son cinco personas, cinco familias unipersonales. Vamos a verificar cada uno de los antecedentes. Si hay personas con algo vigente, tendrán que dar la explicación a la justicia y se pondrán a disposición del tribunal que corresponda".

Más sobre:MaipúTomás VodanovicCampamento Japón

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Vallejo eleva tono contra Kast tras negativa de revelar “fórmula” de propuesta que busca modificar la reforma previsional

Licencia de conducir con puntos: Muñoz duda que se logre enviar proyecto en este gobierno, pero espera dejar un borrador

Fernando Carmona critica la “mirada tan conservadora del gasto” fiscal de Mario Marcel en Hacienda

Las tres críticas que hace Libertad y Desarrollo al diseño actual del Fondo Común Municipal

Ministro Boccardo pide no tener temor al debate de la negociación ramal y apela a la experiencia internacional

Cómo la Tesorería está administrando los primeros recursos de la cotización previsional adicional para el seguro social

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

3.
Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

4.
La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

5.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Servicios

Fonda del Parque Inés de Suárez: revisa los precios de las entradas y programación de artistas

Fonda del Parque Inés de Suárez: revisa los precios de las entradas y programación de artistas

Rating del lunes 1 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 1 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cómo poner correctamente la bandera chilena durante Fiestas Patrias para evitar multas

Cómo poner correctamente la bandera chilena durante Fiestas Patrias para evitar multas

Vallejo eleva tono contra Kast tras negativa de revelar “fórmula” de propuesta que busca modificar la reforma previsional
Chile

Vallejo eleva tono contra Kast tras negativa de revelar “fórmula” de propuesta que busca modificar la reforma previsional

Licencia de conducir con puntos: Muñoz duda que se logre enviar proyecto en este gobierno, pero espera dejar un borrador

Fonda del Parque Inés de Suárez: revisa los precios de las entradas y programación de artistas

Fernando Carmona critica la “mirada tan conservadora del gasto” fiscal de Mario Marcel en Hacienda
Negocios

Fernando Carmona critica la “mirada tan conservadora del gasto” fiscal de Mario Marcel en Hacienda

Las tres críticas que hace Libertad y Desarrollo al diseño actual del Fondo Común Municipal

Un estadio único

Cómo los carteles de la droga han adoptado armas de la guerra moderna para sus operaciones criminales
Tendencias

Cómo los carteles de la droga han adoptado armas de la guerra moderna para sus operaciones criminales

El plan de Hooters para volver a ser un negocio “atractivo”, tras su quiebra

La historia detrás de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal

“Todavía cuesta creerlo”: La estremecedora despedida de los primos Grimalt a su fallecido entrenador Paulao
El Deportivo

“Todavía cuesta creerlo”: La estremecedora despedida de los primos Grimalt a su fallecido entrenador Paulao

El drama que golpea a Tomás Asta-buruaga, uno de los resucitados de la UC de Garnero

Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. D. La Serena por la Copa Chile

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela
Finde

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour

Devendra Banhart regresa a Chile con único concierto en el Teatro del Lago en Frutillar
Cultura y entretención

Devendra Banhart regresa a Chile con único concierto en el Teatro del Lago en Frutillar

Eligen a La Misteriosa Mirada del Flamenco como la representante de Chile a los Oscar y Goya

La música independiente se toma Matucana 100 en el festival Ruidograma

Juez Moraes en recta final del juicio contra Bolsonaro: Trama golpista intentó imponer “una verdadera dictadura” en Brasil
Mundo

Juez Moraes en recta final del juicio contra Bolsonaro: Trama golpista intentó imponer “una verdadera dictadura” en Brasil

Un juez federal de Estados Unidos declara ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles

Proceso contra Bolsonaro llega a su fase final y enfrenta pena de hasta 43 años de cárcel por intento de golpe de Estado

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”