Con Inteligencia Artificial: Municipio de Renca firma inédito acuerdo para acelerar permisos para proyectos urbanos

Con el objetivo de acelerar trámites para conseguir permisos más rápidamente en proyectos urbanos y habitacionales, el municipio de Renca firmó un acuerdo con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). El convenio tiene como gran protagonista a la Inteligencia Artificial.

La alianza establece un trabajo conjunto orientado a promover proyectos de vivienda de integración social, sectores medios y mercado, con foco en mejorar los procesos de tramitación de permisos de obras municipales.

Como parte central del acuerdo, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Renca se incorpora a REVI, una plataforma de inteligencia artificial desarrollada por la CChC junto al Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA).

“En Chile se habla mucho de la permisología. En Renca estamos haciendo algo distinto: estamos resolviendo el problema. Hoy firmamos una alianza inédita con la Cámara Chilena de la Construcción e incorporamos inteligencia artificial para acelerar permisos. Porque cuando el Estado funciona bien, todos avanzan: mientras en muchas comunas estos trámites pueden tardar más de 200 días, en Renca ya estamos en torno a 39 días, y queremos seguir mejorando”, explicó el alcalde de la comuna Claudio Castro.

En ese contexto, el alcalde de Renca explicó que esta alianza “es parte de una estrategia mayor: nuestra Agencia de Inversiones —la primera de este tipo en Chile— que nos permite atraer proyectos para mejorar la vida de nuestros vecinos, ordenar el desarrollo y hacer que lleguen mejores servicios a Renca. Así entendemos el rol del municipio: no como obstáculo, sino como un facilitador del desarrollo con reglas claras y con sentido público".