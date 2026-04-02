SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Con Inteligencia Artificial: Municipio de Renca firma inédito acuerdo para acelerar permisos para proyectos urbanos

    La comuna se unió con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) para apurar el desarrollo habitacional mediante inversión privada y el uso de IA para trámites.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Claudio Castro, alcalde de Renca Foto: Andres Perez Andres Perez

    Con el objetivo de acelerar trámites para conseguir permisos más rápidamente en proyectos urbanos y habitacionales, el municipio de Renca firmó un acuerdo con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). El convenio tiene como gran protagonista a la Inteligencia Artificial.

    La alianza establece un trabajo conjunto orientado a promover proyectos de vivienda de integración social, sectores medios y mercado, con foco en mejorar los procesos de tramitación de permisos de obras municipales.

    Como parte central del acuerdo, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Renca se incorpora a REVI, una plataforma de inteligencia artificial desarrollada por la CChC junto al Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA).

    “En Chile se habla mucho de la permisología. En Renca estamos haciendo algo distinto: estamos resolviendo el problema. Hoy firmamos una alianza inédita con la Cámara Chilena de la Construcción e incorporamos inteligencia artificial para acelerar permisos. Porque cuando el Estado funciona bien, todos avanzan: mientras en muchas comunas estos trámites pueden tardar más de 200 días, en Renca ya estamos en torno a 39 días, y queremos seguir mejorando”, explicó el alcalde de la comuna Claudio Castro.

    En ese contexto, el alcalde de Renca explicó que esta alianza “es parte de una estrategia mayor: nuestra Agencia de Inversiones —la primera de este tipo en Chile— que nos permite atraer proyectos para mejorar la vida de nuestros vecinos, ordenar el desarrollo y hacer que lleguen mejores servicios a Renca. Así entendemos el rol del municipio: no como obstáculo, sino como un facilitador del desarrollo con reglas claras y con sentido público".

    Más sobre:RencaInteligencia ArtificialClaudio CastroCámara Chilena de la Construcción (CChC)

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Lo más leído

    1.
    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    2.
    Fiscalía revela que presunto delito sexual cometido por carabinero en Valparaíso habría ocurrido durante un procedimiento policial

    Fiscalía revela que presunto delito sexual cometido por carabinero en Valparaíso habría ocurrido durante un procedimiento policial

    3.
    Defensa de Apablaza acusa ilegalidad y anuncia acción ante la ONU por orden de detención en Argentina

    Defensa de Apablaza acusa ilegalidad y anuncia acción ante la ONU por orden de detención en Argentina

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”
    Negocios

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo
    Mundo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua