Nacional

Con reforzamiento en test psicológicos y 3.500 cupos: Conaf y Minagri abren postulación para brigadistas contra incendios

El ministro de Agricultura aseveró que "no queremos más delincuentes, no queremos más mafias, no queremos más gente desquiciada".

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

El Ministerio de Agricultura (Minagri) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) dieron inicio a la convocatoria de brigadistas para la temporada de mayor ocurrencia de incendios forestales 2025–2026.

La entidad informó que cuenta con 3.500 cupos disponibles para desempeñarse como brigadista forestal, en 14 de las 16 regiones del país: Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Cabe destacar, que esta temporada se incluyó brigada en Arica y Parinacota, y se buscará constituir 319 brigadas forestales en todo el país. Junto con ello, reiteraron que este año contarán con la acción de 78 aeronaves y que también estarán distribuidas dentro de todo el país.

El director ejecutivo de la Conaf, Rodrigo Illesca, indicó que la postulación es a nivel regional y que han reforzado los test físicos, test psicológicos y test psicotécnicos para “incorporar a los mejores postulantes a nuestras filas”.

“Siempre está la posibilidad de que exista algún desalmado que pueda generar (incendios). Pero sí, nuestros test están orientados precisamente a detectar esto, a estas personas y así no formar parte de nuestras filas”, añadió.

En esa línea, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, aseveró que “tienen que tener claro que hay un test exigente, hay un test psicológico exigente. No queremos más delincuentes, no queremos más mafias, no queremos más gente desquiciada que infiltre ninguna de las instituciones que están por el servicio de la seguridad del país”.

Respecto a las postulaciones, las personas interesadas deben ingresar al sitio web conaf.cl, ahí encontraran los formularios de inscripción por cada región, donde deben llenar sus datos y conocerán el perfil del cargo al cual van a postular.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

  • Nacionalidad chilena o extranjera con situación migratoria al día.
  • Edad mínima: 18 años (mayor para cargos con conducción de vehículos).
  • Educación básica completa.
  • Cédula de identidad vigente.
  • Salud compatible con el cargo.
  • No contar con antecedentes penales.
