Con inédita base policial en Viña del Mar, gobierno comienza a operar el Plan Verano Seguro 2026

El Ministerio de Seguridad Pública dio a conocer este martes, en el borde costero de Viña del Mar, el despliegue nacional del Plan “Verano Seguro”, una estrategia interinstitucional destinada a reforzar la seguridad en los principales destinos turísticos del país durante la temporada estival.

En la instancia participaron el ministro(s) de Seguridad, Rafael Collado, junto al jefe (s) de la cartera de Defensa, Ricardo Montero; junto a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y autoridades de las instituciones a nivel regional.

El trabajo coordinado entre Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), Armada y Seguridad Municipal , busca reforzar servicios policiales preventivos en sectores con alta concentración de actividades y desplazamientos.

El Plan “Verano Seguro” 2025 contempla dos fases de despliegue policial. La primera, vigente desde el lunes recién pasado y hasta el 27 de enero, considera el refuerzo de 587 carabineros en zonas de alta afluencia turística. La segunda fase, que se extenderá hasta el 28 de febrero, aumentará ese despliegue a 789 efectivos . Las regiones que recibirán mayor refuerzo de dotación serán Arica y Parinacota, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y Los Lagos.

El ministro (s) Collado señaló que han “reforzado la seguridad en rutas, aeropuertos, fronteras, el litoral y las zonas lacustres, para que el país esté preparado para recibir a visitantes nacionales e internacionales”.

Mientras que la alcaldesa Ripamonti destacó la “inédita Base Operativa Policial para Carabineros en el borde costero” que implementó el Municipio de Viña del Mar con el objetivo de “fortalecer la capacidad de respuesta y prevención, facilitar la recepción de denuncias, la atención de emergencias, la orientación a turistas y la coordinación policial”.

La nueva dependencia se ubica en el recinto municipal en Av. Perú con Av. Los Héroes (al lado de la Gran Rueda), y responde a la solicitud que hizo la alcaldesa Macarena Ripamonti al Ministerio de Seguridad Pública, considerando la gran cantidad de población flotante que llega la ciudad en el período estival.

“Tenemos una gestión inédita y tiene que ver con la llegada de una nueva base de operaciones de carabineros y también de todos los servicios instalada en el punto más turístico de Chile, lo que le da mayor presión y demanda por servicios de seguridad pública y que llegue carabineros a este lugar es extraordinario”, valoró la jefa comunal.

Respecto de Viña del Mar, la jefa de Zona Valparaíso de Carabineros, general Patricia Vásquez Muñoz, la base funcionará todos los días entre las 10:00 y 22:00 horas.

“Todos los días habrá formación de 30 carabineros que se van a desplegar en forma de infantería hacia la Av. Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros y del Deporte, más los que se despliegan hacia el Reloj de Flores, en conjunto con la seguridad comunal y la coordinación de la autoridad marítima”, precisó la oficial.