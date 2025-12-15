SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Conaf mantiene cierre del Circuito Macizo Paine en el Parque Nacional de Torres del Paine por “condiciones climáticas adversas”

    De acuerdo al pronóstico y alerta emitida, se esperan fuertes vientos para este martes y miércoles, con velocidades que alcanzarían los 100 km/hr.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó este lunes que mantendrá el cierre del Circuito Macizo Paine, en el Parque Nacional Torres del Paine, en Magallanes, debido a las condiciones climáticas adversas en la zona.

    Esto, tras una alerta preventiva emitida por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), producto de vientos “normal a moderados” que ocurrirán en la zona, entre los días martes y miércoles.

    De acuerdo a los pronósticos, entregados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan vientos entre 60 a 100 km/hr para mañana y entre 40 y 90 para el miércoles.

    La semana pasada, Conaf ya decretó el cierre de la mayoría de los tramos que comprenden el circuito, también conocido como “O”, tras el pronóstico de condiciones meteorológicas adversas y de alto riesgo emitido por Senapred.

    De acuerdo al organismo, la medida debía regir hasta este lunes, “sin embargo, ante esta nueva alerta preventiva, Conaf decidió mantener su cierre temporal hasta nuevo aviso”.

    Asimismo, señalan que “no obstante, el Parque Nacional Torres se encuentra abierto en horario normal para realizar trayecto de full day, Base Torres y el circuito “W”“.

    Más sobre:Torres del PaineConafSenapredVientos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Escondida produce en 2025 por primera vez más cobre que Codelco

    El Ipsa terminó cerrando a la baja tras triunfo de Kast, pero el mercado sigue apostando por futuras alzas

    Mujeres registran un monto promedio de pensión 37% menor que el de los hombres

    Reforma de pensiones ha permitido acceder a 438 mil personas a la extensión del seguro de lagunas

    Diciembre consolida un verano anticipado con calor persistente de hasta 33 °C en gran parte del país

    Libertarios y Evópoli: los partidos que tienen dudas si entrar o no a gobierno de Kast

    Lo más leído

    1.
    Solicitan evacuar cuatro sectores de San Pedro de Melipilla por incendio forestal cercano a lugares habitados

    Solicitan evacuar cuatro sectores de San Pedro de Melipilla por incendio forestal cercano a lugares habitados

    2.
    Por unanimidad: Cámara aprueba admisibilidad de AC contra el suspendido ministro Diego Simpertigue

    Por unanimidad: Cámara aprueba admisibilidad de AC contra el suspendido ministro Diego Simpertigue

    3.
    “Monitoreo y alertas no están comprometidas”: Sernageomin aclara que volcán Villarrica cuenta con más de 30 equipos operativos y red en línea para vigilancia

    “Monitoreo y alertas no están comprometidas”: Sernageomin aclara que volcán Villarrica cuenta con más de 30 equipos operativos y red en línea para vigilancia

    4.
    La Florida lanza programación navideña 2025 con caravanas y espectáculos gratuitos

    La Florida lanza programación navideña 2025 con caravanas y espectáculos gratuitos

    5.
    INDH se querella por “vejaciones injustas” en caso de carabinero fallecido al interior de COP en Ercilla

    INDH se querella por “vejaciones injustas” en caso de carabinero fallecido al interior de COP en Ercilla

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Diciembre consolida un verano anticipado con calor persistente de hasta 33 °C en gran parte del país
    Chile

    Diciembre consolida un verano anticipado con calor persistente de hasta 33 °C en gran parte del país

    Libertarios y Evópoli: los partidos que tienen dudas si entrar o no a gobierno de Kast

    Suprema envía mensaje de unidad y elige a Chevesich como la primera presidenta en 200 años tras rudo pleno con fuertes recriminaciones

    Escondida produce en 2025 por primera vez más cobre que Codelco
    Negocios

    Escondida produce en 2025 por primera vez más cobre que Codelco

    El Ipsa terminó cerrando a la baja tras triunfo de Kast, pero el mercado sigue apostando por futuras alzas

    Mujeres registran un monto promedio de pensión 37% menor que el de los hombres

    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos
    Tendencias

    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    El consuelo de Manuel Pellegrini tras el empate del Betis ante Rayo: “Si no se puede ganar, hay que tratar de no perder”
    El Deportivo

    El consuelo de Manuel Pellegrini tras el empate del Betis ante Rayo: “Si no se puede ganar, hay que tratar de no perder”

    Se aleja de la zona de Champions: Betis rescata un opaco empate en su visita al Rayo Vallecano y se rezaga en la tabla

    Repasa el empate sin goles del Betis de Manuel Pellegrini en su visita a Rayo Vallecano

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Medio revela que hijo del cineasta Rob Reiner tuvo una fuerte discusión con sus padres un día antes de asesinarlos
    Cultura y entretención

    Medio revela que hijo del cineasta Rob Reiner tuvo una fuerte discusión con sus padres un día antes de asesinarlos

    “Una batalla tras otra”: la nueva película de Leonardo DiCaprio llega a las pantallas de HBO Max

    La elogiada artista colombiana Ela Minus lidera el festival MFEST en Matucana 100

    Delcy Rodríguez: ¿La vicepresidenta puede jugar un rol en una eventual transición en Venezuela?
    Mundo

    Delcy Rodríguez: ¿La vicepresidenta puede jugar un rol en una eventual transición en Venezuela?

    Canciller de Israel llama a Kast y lamenta “deterioro” de relaciones durante gobierno de Boric

    Aseguran que María Corina Machado se fracturó una vértebra en su salida de Venezuela a Oslo

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro