Conaf mantiene cierre del Circuito Macizo Paine en el Parque Nacional de Torres del Paine por “condiciones climáticas adversas”

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó este lunes que mantendrá el cierre del Circuito Macizo Paine, en el Parque Nacional Torres del Paine, en Magallanes, debido a las condiciones climáticas adversas en la zona.

Esto, tras una alerta preventiva emitida por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), producto de vientos “normal a moderados” que ocurrirán en la zona, entre los días martes y miércoles.

De acuerdo a los pronósticos, entregados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan vientos entre 60 a 100 km/hr para mañana y entre 40 y 90 para el miércoles.

La semana pasada, Conaf ya decretó el cierre de la mayoría de los tramos que comprenden el circuito, también conocido como “O”, tras el pronóstico de condiciones meteorológicas adversas y de alto riesgo emitido por Senapred.

De acuerdo al organismo, la medida debía regir hasta este lunes, “sin embargo, ante esta nueva alerta preventiva, Conaf decidió mantener su cierre temporal hasta nuevo aviso”.

Asimismo, señalan que “no obstante, el Parque Nacional Torres se encuentra abierto en horario normal para realizar trayecto de full day, Base Torres y el circuito “W”“.