    Condenan a sujeto que en 2024 mantuvo secuestrada por tres semanas a una mujer en Curanilahue

    El tribunal dictará la sentencia contra el imputado el próximo 19 de febrero.

    Paula Pareja 
    Paula Pareja

    El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Cañete, en la Región de Biobío, declaró culpable a un hombre que mantuvo secuestrada por tres semanas a una mujer en la comuna de Curanilahue. Los hechos ocurrieron en octubre de 2024.

    El fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Arauco, Johnny Cares, valoró la decisión del tribunal que condenó al sujeto, acreditando su participación en los hechos.

    Según el relato del persecutor, el hombre “secuestró a una víctima, una mujer joven, manteniéndola al interior de su domicilio por aproximadamente tres semanas”.

    Durante ese periodo, el sujeto, “en el contexto de esta privación de libertad agredió a esta víctima, la amenazó reiteradamente, y asimismo también existieron episodios de violación”.

    Cares aseguró que se presentaron pruebas que permitieron al Tribunal “llegar a la convicción, más allá de toda duda razonable, que los hechos habían ocurrido de la forma que nosotros lo postulábamos".

    Por este delito, la fiscalía está solicitando que se aplique una pena de presidio perpetuo calificado, “por estos graves hechos, también por la extensión del mal causado a esta víctima”, indicó.

    El TOP de Cañete hará lectura de la sentencia el próximo 19 de febrero.

