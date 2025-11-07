Conductor fingió robo de su auto para ocultar atropello en Iquique: víctima está en riesgo vital

Personal de Carabineros detuvo al conductor de un vehículo que atropelló la madrugada del jueves a una mujer en Iquique , el cual no auxilió a la víctima e intentó ocultar su participación en el hecho.

Al respecto, el teniente coronel Marcos Estrada, de la Prefectura Iquique, informó que el hecho se registró en la intersección de Héroes de la Concepción con Tomás Bonilla, donde un vehículo impactó a la afectada, para luego darse a la fuga.

Carabineros de la Primera Comisaría de Iquique concurrió a verificar los hechos, encontrando a la mujer en el lugar, la que fue trasladada por personal del SAMU al Hospital Regional de Iquique, donde hasta esta jornada se mantenía con riesgo vital.

Así, personal del OS9 de Carabineros realizó diferentes diligencias para encontrar al autor del atropello, como levantamiento de imágenes y empadronamiento a testigos, logrando identificar el vehículo participante, el cual mantenía encargo por robo.

Con esta información, se logró “encontrar al vehículo incriminado como, asimismo, al autor de los hechos, el cual correspondía a una persona de nacionalidad venezolana y con situación migratoria irregular”, informó el prefecto (S) Estrada.

El vehículo se encontraba oculto en calle Bernardino Guerra con Arturo Pérez Canto, tapado con nylon para ocultar los daños y sin sus placas patentes.

Desde Carabineros se indicó que, con las evidencias recopiladas, se pudo vincular al dueño del vehículo con el atropello, quien habría fingido el robo del móvil para evitar ocultar su participación en el hecho. De hecho, el vehículo mantenía encargo por robo al momento de ser ubicado.

Por estos motivos, el sujeto fue detenido por el personal policial.

Por instrucción de la Fiscalía, efectivos de la Sección de Investigación de Accidente de Tránsito (SIAT) y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) realizarán pericias al vehículo y el levantamiento de muestras biológicas.