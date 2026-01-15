SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Conductor se desbarranca en ribera del río Mapocho en Lo Barnechea: habría conducido bajo los efectos del alcohol

    De acuerdo al relato de testigos el sujeto mantenía halito alcohólico y se comportó de manera agresiva con personal que lo rescató.

    Rodrigo Gómez S. 
    Rodrigo Gómez S.

    El conductor de una camioneta terminó volcando en el lecho del río Mapocho durante la tarde de este miércoles, luego de perder el control del vehículo en la comuna de Lo Barnechea, en la Región Metropolitana.

    El hecho se registró en la intersección de calle del Bicentenario con avenida Costanera Sur, donde, por causas que serán materia de investigación, el automovilista desbarrancó, lo que motivó un operativo de rescate por parte de Bomberos, además de la concurrencia de personal de Carabineros y de seguridad municipal.

    De acuerdo con antecedentes preliminares, el accidente se habría producido tras la colisión de dos vehículos que transitaban por la autopista Costanera Norte, lo que provocó que el conductor afectado saliera de la calzada en dirección al cauce del río Mapocho. No obstante, esta versión fue posteriormente descartada por Carabineros.

    El automovilista fue la única persona que resultó lesionada y fue rescatado por voluntarios de la 19ª Compañía de Bomberos de Lo Barnechea, para luego ser trasladado a una clínica del sector oriente, donde se le atendieron lesiones consistentes en un corte en el rostro.

    La teniente Valentina Arestizábal, oficial de ronda Andes, señaló que “hasta el momento solamente tenemos información de testigos que indican que al parecer el conductor se encontraba bajo la influencia del alcohol, lo cual se va a verificar con las pruebas respiratorias y alcoholemia correspondientes”.

    Asimismo, se confirmó que, producto de la caída de la camioneta, no hubo víctimas fatales ni peatones u otros conductores lesionados.

    Respecto del vehículo, se informó que es de propiedad del conductor accidentado y que no mantiene encargo por robo. Con todo, el sujeto registraba antecedentes policiales, los que no fueron detallados.

    De acuerdo con la teniente Arestizábal, testigos señalaron que el sujeto, al momento de ser rescatado, “estaba muy agresivo al momento de poder sacarlo de la ribera del río, se encontraba muy agresivo con personal de Bomberos y de la municipalidad”, oponiéndose a su extracción desde el interior del móvil.

    Sobre cómo terminó en el lecho del río, la oficial agregó que “lo que él habría manifestado al equipo de rescate fue que se habría quedado dormido al volante, por eso habría acelerado y llegó a la ribera del río”.

    Con todo, se indicó que mientras no se cuente con los exámenes que confirmen o descarten la presencia de alcohol en su organismo, el hombre no sería detenido por Carabineros.

    Más sobre:Lo BarnecheaRío MapochoDesbarrancamientoCostanera NorteCostanera Sur

