Conductor se quedó dormido y aceleró: choque de camiones por alcance en la Ruta 5 Norte deja un fallecido

Personal del Retén Alemania de Carabineros y de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la policía uniformada concurrió hasta el kilómetro 1.127 de la Ruta 5 Norte, a la altura de Taltal, Región de Antofagasta, por la colisión por alcance que involucró a dos camiones que se desplazaban en dirección al sur.

En el lugar se entrevistó a ambos conductores involucrados en el accidente.

El conductor del vehículo que chocó con el vehículo que transitaba delante, extranjero y con licencia de conducir vigente, informó que el hecho se habría producido al accionar involuntariamente el acelerador, luego de quedarse dormido producto del cansancio.

Tras el impacto, el hombre logró salir del camión por sus propios medios, sin embargo, su acompañante, que se encontraba descansando en la litera, quedó atrapado al interior del vehículo.

El conductor del otro camión, en tanto, chileno y con licencia de conducir vigente, indicó que sintió repentinamente el impacto en la parte posterior del vehículo, por lo que se detuvo metros más adelante a un costado de la vía.

Pese a las labores efectuadas por los equipos de emergencia, el acompañante que permanecía atrapado en el camión, de nacionalidad extranjera, falleció en el lugar.

Ante los trabajos de equipos de emergencia y el procedimiento policial de rigor, se debió habilitar un bypass en la Ruta 5, por un camino de tierra ubicado a un costado de la vía, que se mantuvo mientras la SIAT de Carabineros desarrollaba sus diligencias.