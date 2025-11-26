BLACK SALE $990
    Nacional

    Conductor y copiloto de automóvil de aplicación de transporte son baleados en Graneros

    Tanto el piloto como su acompañante resultaron heridos. Uno de ellos fue abandonado en la ruta Travesía, con una herida de arma de fuego en su espalda, y el otro pudo ser trasladado al Hospital Regional de Rancagua, aunque la policía no especificó cómo llegó a ese recinto, donde permanece grave, pero fuera de riesgo vital.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    Dos hombres, quienes habrían sufrido el robo de su vehículo, fueron baleados en la madrugada de este miércoles en la comuna de Graneros, Región de O’Higgins. Uno de ellos falleció a causa de esta agresión y su cuerpo fue abandonado en la ruta Travesía, que une la citada comuna con la capital regional, Rancagua.

    La primera información que recibió la Policía de Investigaciones al respecto fue la de un robo con violencia perpetrado en contra de dos hombres de nacionalidad venezolana. Luego fueron informados por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía sobre un cuerpo que fue hallado en la ruta Travesía. Luego de realizar las diligencias correspondientes, llegaron a la conclusión de que ambos hechos estaban relacionados.

    Carlos Fuentes, el fiscal del caso e integrante del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, admitió que la dinámica de los hechos aún no está del todo clara. Sin embargo, relató que el primer antecedente que tienen es en la ciudad de Rancagua. Allí, según el subprefecto Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, un pasajero solicitó un servicio de transporte hacia Graneros mediante la aplicación Uber, que fue aceptado. En total eran tres personas en el vehículo: el pasajero en los asientos traseros y las posteriores víctimas como piloto y copiloto. Luego, al llegar a Graneros, específicamente a la calle Colo Colo, fueron abordados por un segundo vehículo, que tenía en su interior a al menos a otras dos personas.

    Los ocupantes de este segundo vehículo, según la PDI, realizaron al menos tres disparos contra el que manejaba una de las víctimas. A raíz de esta agresión, tanto el piloto como su acompañante resultaron heridos. Uno de ellos fue abandonado en la ruta Travesía, con una herida de arma de fuego en su espalda, y el otro pudo ser trasladado al Hospital Regional de Rancagua, aunque la policía no especificó cómo llegó a ese recinto, donde permanece grave, pero fuera de riesgo vital.

    Hasta el cierre de esta edición no se han reportado detenidos. No obstante, el pasajero que solicitó el Uber es sujeto de interés y entre las pericias se cuenta el levantamiento de cámaras para identificar a todos los sospechosos, así como el momento en que una de las víctimas fue abandonada en la ruta Travesía.

    El subprefecto Reyes reconoció que “las diligencias se inician trabajando en contexto de crimen organizado” y anunció que “se va a sumar a esta labor investigativa la Brigada de Inteligencia Policial Especializada (BIPE) de la Región Metropolitana”.

    El fiscal Carlos Fuentes evitó profundizar en detalles sobre las víctimas. Sostuvo que aún no se ha identificado si su situación migratoria era irregular y además, aseveró que ambas “han tenido algunas calidades de víctimas en otras situaciones, pero no en esta región, de delitos reservados que no los puedo comunicar a la prensa”.

