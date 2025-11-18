BLACK SALE $990
    Nacional

    Contraloría detecta más de 800 obras públicas con término de contrato anticipado: involucra a $1,02 billones de inversión

    El órgano fiscalizador advirtió que más de 517 obras públicas quedaron sin terminar en la última década.

    Javiera Arriaza 
    Javiera Arriaza
    Foto: Ministerio de Obras Públicas

    La Contraloría General de la República (CGR) instruyó a los servicios públicos que utilizan Mercado Público que actualicen su información en el Sistema de Registro de Obras GEO-CGR (Sisgeob), de esa manera detectó que más de 800 obras públicas cuentan con término de contrato anticipado.

    El Sisgeob tiene como objetivo transparentar el uso de los recursos públicos y apoyar el ejercicio de las funciones fiscalizadoras del órgano contralor. A partir de la información disponible en ambos sistemas, se identificó un conjunto de procesos de contratación (licitaciones públicas, privadas y tratos directos) en los que se detectó un término anticipado del respectivo contrato de obra.

    La Contraloría detectó que son 812 obras con término anticipado, esto de 166.786 procesos de contratación de obras analizadas entre los periodos del 1 de enero de 2015 al 3 de julio de 2025. Según la estimación del órgano fiscalizador, esto involucra 1.02 billones de inversión.

    De las obras detectadas, se dividieron en dos grupos: las que no tuvieron recontratación, que son 517 obras y las que si fueron recontratadas con 295. Dentro de ello, señalaron que las situaciones de interés que detectó la Contraloría son tres: 13 obras poseen recontrataciones por montos mayores al 50% por sobre el monto original, 30 obras poseen más de un término anticipado durante su ejecución y tres obras son recontratadas con la misma empresa que tuvoo término anticipado.

    El órgano fiscalizador expresó que “se efectuará una fiscalización a las 13 obras que poseen recontrataciones mayores al 50% sobre el monto original, y de las 3 obras recontratadas con la misma empresa, además de aquellas otras que resulten pertinentes”.

    “Ello, sin perjuicio de que además se requerirá a los servicios públicos respectivos que informen pormenorizadamente acerca del estado de las obras con registros de término anticipado que, presuntamente, no han sido recontratadas y la actualización de la información registrada en el Sistema de Registro de Obras”, añadieron.

    Obras públicas sin y con recontratación

    En el primer grupo de obras que no tuvieron recontratación la Contraloría señaló que “corresponde al conjunto de obras cuyo término anticipado fue reportado directamente en Sisgeob y para las cuales no se identificaron procesos de recontratación posteriores”.

    En esa línea, se especificó que los servicios con mayor monto de inversión sin finalizar son Servicio de Salud Metropolitano Sur (3 obras, $279.547.105.000), Junta Nacional de Jardines Infantiles -Junji- (67 obras, $49.117.609.637), Serviu del Biobío (18 obras, $40.441.011.945), Servicio de Salud de Osorno (8 obras, $25.784.890.472), entre otros.

    Por otro lado, las obras con término anticipado con recontratación también fueron detectadas por el sistema de Sisgeob y Mercado Público, verificando el reinicio de las faenas.

    Los servicios que presentan un alto monto de inversión con recontratación son la Junji (70 obras, $59.406.189.166), Dirección de Arquitectura de la Región Metropolitana (5 obras, $44.630.670.000), Dirección de Arquitectura de O’Higgins (3 obras, $24.262.828.000), Servicio de Salud del Reloncaví (2 obras, $14.345.610.000), entre otros.

    En las obras con recontratación, la Contraloría, especificó que existen 13 servicios que han requerido un tiempo “igual o superior al promedio nacional para recontratar sus obras”. Entre ellos están la Dirección de Arquitectura de la Región de Antofagasta (con 32 meses), Universidad Tecnológica Metropolitana (30 meses), Dirección de Obras Portuarias de Concepción (30 meses), Junji (26 meses) y la Municipalidad de Maipú (26 meses).

    Más sobre:ContraloríaContraloría General de la RepúblicaMOPObras Públicas

