Los caminos cruzados de la exprefecta Peña con Steinert que terminaron en la caída de la número tres de la PDI

La mañana del 9 de enero de 2026 un amplio contingente de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta la Zofri de Iquique para dar un golpe, tras una investigación de la Fiscalía Regional de Tarapacá, al denominado Clan Chen, una organización criminal de origen chino que cometía diversos delitos en la zona franca.

Esa operación era encabezada por dos mujeres: la entonces fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, y al prefecta general de la PDI, Consuelo Peña, subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria.

A casi tres meses de aquello, y con Steinert como ministra de Seguridad, los caminos de ambas se han vuelto a cruzar, aunque esta vez no por razones policiales , sino porque la autoridad de gobierno solicitó directamente la remoción del alto mando y retiro de la PDI de quien fuera la primera mujer en llegar al cargo de prefecta general, logrando alcanzar el tercer rango de mayor jerarquía de la policía civil.

Operativo por el Clan Chen en el que estaba la entonces fiscal Trinidad Steinert y la ahora exprefecta general de la PDI, Consuelo Peña.

Lo ocurrido en la operación del Clan Chen fue el motivo que generó la enemistad entre ambas profesionales, principalmente de Steinert, quien arrastra una rencilla personal con la jefa de la policía. Esto debido a que antes del operativo, Peña ordenó el traslado de cuatro oficiales de la PDI de Iquique a distintas zonas del país, incluyendo Arica y Santiago.

Fuentes que supieron de lo ocurrido afirman que la decisión de la prefecta general se dio por razones de seguridad y con el fin de no generar daños en la indagatoria por crimen organizado en la zona. Sin embargo, el traslado de los oficiales habría generado la molestia de Steinert, sobre todo porque es cercana a uno de los funcionarios en cuestión.

De lo personal a lo policial

Dos días habían pasado desde que la ministra Steinert asumió en el Ministerio de Seguridad, cuando esa rencilla personal, afirman conocedores de la situación, se materializó en una solicitud de información poco habitual para un ministro de Seguridad. El 13 de marzo envió un oficio reservado al director general de la PDI, Eduardo Cerna, pidiendo información, precisamente, de dicha situación ocurrida en Iquique por el operativo del Clan Chen.

Según el escrito publicado por Radio Bio-Bio, y al que tuvo acceso La Tercera, Steinert solicitó cuatro cosas de parte de Cerna . La primera, que se individualizara a los funcionarios que fueron removidos de Tarapacá; segundo, los fundamentos que aquello; tercero las nuevas destinaciones y cuarto una copia de los antecedentes disciplinarios y penales de cada uno de estos policías que “de existir, hubiere servido como antecedente para fundamentar la remoción de los funcionarios”.

“Agradezco de antemano su colaboración para el envío de estos antecedentes en el plazo más breve posible, con el objeto de asegurar la transparencia y eficacia de la operatividad policial”, afirmó Steinert en el escrito enviado a Cerna.

El oficio fue recibido con extrañeza ya que no es común que el ministro de Seguridad se meta en asuntos tácticos y operativos, con ese nivel de detalle, en las policías. Por lo mismo apenas llegó la petición fue interpretado como un tema personal de Steinert arrastrado de su época como fiscal al mando de la jurisdicción de Tarapacá. Además si bien el oficio solicitaba información por un traslado de efectivos policiales, eso involucraba antecedentes de una investigación penal en curso y la ministra tiene prohibición legal para hacer requerimientos de ese tipo. “El ministro o la ministra en ningún caso podrá solicitar antecedentes cuya divulgación afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación penal en curso”, se lee en la ley orgánica del Ministerio de Seguridad Pública.

Pero la situación no quedó ahí, sino que escaló aún más. Una semana después de su solicitud, Steinert pidió al director de la PDI la remoción de Peña de la institución. Esto lo hizo, según fuentes consultadas por La Tercera, sin haber avisado a La Moneda y ocurrió justo cuando la prefecta general se encontraba en un complejo operativo en el Cerro Chuño, en Arica.

Consuelo Peña, exprefecta general de la PDI. Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

La solicitud de la recién asumida ministra llamó la atención tanto en el mundo policial , como en el político porque la petición de la titular de gobierno respondería a un requerimiento por motivos personales. Más aún, cuando según las facultades legales, la jefa de la cartera no tiene la posibilidad de la renuncia de funcionarios del alto mando de las policías, sino que es algo que le corresponde al Presidente. En su rol, Steinert solo tiene facultades para asesorar al Mandatario en la conformación de los altos mandos policiales, por lo que la situación abrió el primer conflicto de la ministra al mando de Seguridad Pública.

Dada la insistencia de Steinert, la PDI se vio arrinconada y sin opciones. Por eso fue que Cerna estuvo obligado a sacarla y eso fue comunicado bajo la figura de un “llamado a retiro“ con efecto a partir de este lunes. Fue en la noche del domingo que la PDI confirmó el paso a retiro de quien fuera la primera prefecta general de esa policía y a quien ”la institución le agradeció los servicios prestados a la PDI y a la patria".

Una oficial con larga trayectoria

En abril del 2024, el entonces presidente Gabriel Boric aprobó la nominación del alto mando de la PDI propuesto por el recién asumido director de la PDI. Cerna, había conformado por primera vez el equipo de oficiales que lo acompañaría ese año tras la abrupta salida de Sergio Muñoz del mando de la policía civil, tras ser formalizado por el caso Audio.

En esa designación, se incorporaba a Peña como la primera mujer en llegar al grado de prefecta general de la PDI, ocupando el tercer cargo más alto. Ese rol la llevó, incluso, a ser destacada por el gobierno de aquel entonces y además la dejaba como una carta segura para convertirse en la primera directora general de la policía científica . Algo que se truncó con su llamado al retiro de este fin de semana.

Como subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, cargo en el que fue confirmada un año después, Peña asumió la dirección no sólo de la inteligencia de la PDI, sino que también de las brigadas antinarcóticos, contra el crimen organizado y de migraciones y policía internacional. Rol que la llevó a estar vinculada al caso del Clan Chen.

A ese cargo, la oficial llegaba con una vasta experiencia, lo que la llevó a estar bien calificada incluso por el mundo político, y tras haber estado a cargo de la PDI en la Región de La Araucanía.

La oficial, quien llevaba 36 años en la PDI, comenzó su carrera en 1990 al ingresar a la Escuela de Investigaciones Policiales, desde donde pasó a la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales (BIOC), unidad que por aquel entonces realizaba las investigaciones antiterrorista. En ese cargo, participó de la indagatoria por el asesinato del senador Jaime Guzmán, especializando en su carrera en delitos como homicidios y de connotación sexual. Además, en su carrera encabezó el Laboratorio de Criminalística en Concepción, estuvo a cargo de la prefectura provincial de Valdivia, asumió como jefa de la prefectura Macrozona Sur, fue jefa regional en Los Ríos y La Araucanía.

El 2024, cuando asumió como prefecta general, afirmó a La Tercera, que “me gustaría pensar que en algún minuto de la vida no va a ser tema el hecho de ser mujer para un cargo como este. Pero si de algo sirve, es para demostrar que se puede. Esto, pensando en mis colegas que son más jóvenes, que están ingresando a la institución y que no me vean solo como una vieja, sino que como -espero- un referente”.