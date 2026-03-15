Controlan incendio en domicilio en Santiago: indagan posible autoría de uno de los arrendatarios

Un incendio se produjo la mañana de este domingo en una casa ubicada en la intersección de las calles Arauco con Santiago Concha, en la comuna de Santiago. Si bien personal de Bomberos pudo controlar la expansión del fuego, el inmueble, con seis habitaciones que se arrendaban , resultó totalmente quemado.

“Cuando nosotros llegamos había fuego y tuvimos problemas con la fuente eléctrica. Al parecer había malas conexiones, por lo que tuvimos que tener precaución para lograr apagar más rápido el incendio”, dijo el inspector Manuel Pérez, de la 7ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Pérez mencionó que no hubo ningún lesionado tras el hecho y que no habría presencia de líquido acelerante en el lugar. Tras el accionar de Bomberos, el departamento de investigación de incendios concurrió al lugar para determinar el origen del fuego.

A la espera de las pericias correspondientes por parte de este departamento, Carabineros tomó declaración a la encargada del inmueble, quien manifestó que uno de sus arrendatarios habría sido la persona que comenzó el incendio .

Según su relato, el individuo habría generado ruidos molestos la noche anterior al siniestro, siendo encarado por los otros arrendatarios de la casa. Tras eso, en horas de la mañana de este domingo, el sujeto habría huido del inmueble después de haber iniciado el fuego.

El individuo aún no ha podido ser ubicado.