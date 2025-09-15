SUSCRÍBETE
Nacional

Cordero evita comentar dichos de Monsalve por manejo de la denuncia: “Es su testimonio”

"Me parece que es el testimonio de una persona. Una persona que tiene su versión personal sobre los hechos y lo demás es un asunto que forma parte de la investigación", afirmó el ministro.

 

En entrevista con radio Sonar la mañana de este lunes, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, fue consultado por los planteamientos que hizo Manuel Monsalve en entrevista en La Tercera respecto a su caso.

“Es su testimonio. Y lo demás forma parte de la discusión que tiene su caso en la investigación del Ministerio Público y de los tribunales”, comentó el ministro.

El otrora “sheriff” del gobierno fue formalizado y se mantiene en arresto domiciliario por su presunta responsabilidad en delitos de violación y abuso sexual. La denunciante es una funcionaria de la Subsecretaría del Interior.

Antes de ser nombrado ministro, Luis Cordero reemplazó como subsecretario del Interior a Monsalve.

“Me preguntaron qué iba a decir y fue lo que dije”, aseguró el exsubsecretario respecto a cómo la administración del Presidente Gabriel Boric abordó su salida tras conocerse la denuncia.

Consultado por si tiene algún comentario respecto a los dichos de Monsalve sobre el manejo de La Moneda del caso, Cordero respondió tajante en que no tenía qué decir y reiteró que la entrevista corresponde a la versión de los hechos que tiene el médico indagado por el Ministerio Público.

“No ninguno. Me parece que es el testimonio de una persona. Una persona que tiene su versión personal sobre los hechos y lo demás es un asunto que forma parte de la investigación del Ministerio Público”, indicó.

Durante el fin de semana, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la titular de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, evitaron también el tema aduciendo que está radicado en la justicia.

