Cordero llama a tener cuidado con “la explotación del miedo como estrategia electoral” tras cifra de asesinados dicha por Kast

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió durante la mañana de este miércoles a la cifra dada por el candidato republicano José Antonio Kast en el marco del debate de Anatel, de que “hay 1.200.000 personas que mueren asesinadas al año”, apuntando a un “lapsus” del candidato y reiterando que hay que tener cuidado con “la explotación del miedo como estrategia electoral”.

En conversación con Radio Futuro es que el ministro señaló que “es un número que, por cierto, es manifiestamente erróneo” y añadiendo que “fue un error, digamos, fue un lapsus”.

Según explicó el titular de Seguridad, “probablemente él quería referirse a 1.200, que son los del año pasado. Chile venía en un aumento sostenido, esto lo hemos conversado en otro momento, desde el año 2016 en el número de homicidios, tanto en su tasa como en su número absoluto y a partir del año 2023 esa tasa comenzó a descender".

“Chile ha aplicado una estrategia de control policial y de persecución penal que ha permitido ir reduciendo ese tipo de delitos, al igual que en el caso de los delitos violentos”, expresó el ministro.

Respecto al error de Kast, Cordero añadió que “yo tengo la impresión de que lo que puede haber, que es algo que yo he planteado en anterioridad, hay que tener mucho cuidado con la intención de un relato dirigido específicamente a la explotación del miedo como estrategia electoral".

“Las estrategias del miedo están ampliamente documentadas y generan no sólo problemas en las comunidades” mencionó, añadiendo que “el miedo a la delincuencia es uno de los principales estresores (...). Cuando usted da una cifra de esas características, entonces pareciera que usted tiene que ocupar cualquier mecanismo de excepción para abordar eso. Entonces es un error muy mal manifiesto en ese sentido”.

Cárcel La Laguna y cifras de migración

En la ocasión Cordero también respondió a los dichos de Kast respecto a la cárcel La Laguna mencionando que tiene capacidad para 3.000 presos y que solo hay “200 o 300″.

“Es una cárcel que está habilitada, y que está con ingresos progresivos, pero que ya comenzó su poblamiento con un plan que ya tiene comunicado Gendarmería, y que además tiene que ver con la segmentación”, explicó Cordero, detallando que la cárcel "está funcionando".

Finalmente Cordero se refirió a los dichos del candidato republicano respecto a migración irregular y que "durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”.

“Cuando uno quiere evaluar en términos comparativos, esta administración es la que ha debido normalizar el país, por una serie de razones. Una de ellas son los efectos post-pandemia. Es lo que pasa con homicidios, es lo que pasa con ingresos irregulares, o con violencia en la macrozona sur”, mencionó Cordero.

“¿Cuál es el peak en esos casos? 2021, 2022, y a partir de ese momento usted comienza a descender”, detalló, enfatizando que “él (Kast) está sumando el ingreso sin considerar que la crisis comienza con anterioridad”.

Según mencionó el ministro, esto “es una manera intencionada de construir un relato”, a la vez que apuntó que “cuando usted quiere analizar las cifras, tiene que analizar la trayectoria, la pregunta es no sólo el número sino que los desempeños, tenemos menos ingresos irregulares que el 2021, la respuesta es si, hay una trayectoria en descenso, sí, pero si usted toma en términos absolutos le puede dar un número aproximado al que relata el candidato Kast”.