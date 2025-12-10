Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: falso ❌

El primer bloque del debate presidencial de Anatel tuvo distintos puntos en que José Antonio Kast y Jeannette Jara se enfrentaron y generaron momentos de tensión.

Uno de ellos fue cuando se les consultó por gestiones en materia de migración, momento en que el republicano le reprochó a la militante comunista que, durante la administración del Presidente Gabriel Boric, han ingresado miles de migrantes de manera irregular.

“Sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares. Podría ser más, pero la cifra que ellos mismos reconocen es 125 mil migrantes más, más que todo el gobierno de Sebastián Piñera”, sostuvo la carta de la oposición.

Pero la revisión de las estadísticas del mismo Ejecutivo dan cuenta que la información proporcionada por el abanderado en ese punto es falsa y se queda corta.

De acuerdo con las cifras del Servicio Nacional de Migraciones, en el periodo 2022 y noviembre de 2025 se registran 150.262 denuncias por ingreso irregular. Y si bien el ingreso puede ser previo a la denuncia, esa es la cifra que se utiliza para abordar la problemática de la migración irregular.

Durante ese mismo periodo, eso sí, se contabilizan 29.926 autorizaciones de salida de personas que se mantenían en condición irregular.

Año Denuncias por igreso irregular 2022 53.875 2023 44.235 2024 29.269 2025 (nov) 22.883

Con respecto a las denuncias contabilizadas durante la segunda administración de Sebastián Piñera, los registros suman 87.792 denuncias por ingreso irregular.