Kast afirma que “hay 1.200.000 personas asesinadas”, 40 mil muertos en listas de espera y un millón de desempleados: falso ❌

La noche de este miércoles se está llevando a cabo el debate presidencial Anatel de cara a la segunda vuelta presidencial. En esa línea, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast entregó una serie de cifras respecto a listas de espera y sobre la situación de seguridad, específicamente sobre homicidios.

Durante el primer bloque, Kast sostuvo que “cuando hay 1.200.000 personas que mueren asesinadas al año, cuando hay 40.000 compatriotas que mueren en la lista de espera, cuando hay más de 1.000.000 desempleados, no hay mérito”. Dicha afirmación, según el análisis realizado por el equipo de Fact Checking de La Tercera es falsa . Esto en base a las cifras oficiales de víctimas de homicidios.

Según las cifras oficiales del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), durante todo el 2024 se registraron 1.207 víctimas de homicidios , mientras que en el primer semestre esa cifra alcanza las 511 personas, lejos del planteamiento señalado por Kast durante el debate.

Sobre la lista de espera, en cambio, de acuerdo con el balance anual publicado el 31 de enero de este año —en el que se advertía que el registro de defunciones de 2024 aún estaba en proceso de recolección—, durante 2023 un total de 35.492 personas fallecieron mientras permanecían en las listas de espera No GES. Ese año, 3.711.485 personas transitaron por dichas listas, y las personas fallecidas acumulaban 50.235 derivaciones pendientes, con un promedio de 1,39 solicitudes por paciente.

En materia de empleo, Kast dijo que hay actualmente un millón de desempleados. Eso no es correcto. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al trimestre agosto- septiembre, la Encuesta Nacional de Empleo reveló que hay 866.097 . Y marcó además la quinta baja consecutiva del número de desempleados. La última vez que los desempleados llegaron al millón de personas fue en agosto-octubre de 2020.

La aclaración

Más adelante en el debate, y emplazado por la candidata oficialista Jeannette Jara (PC), Kast aclaró que las cifras correspondían a 4.500 durante todo el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“No dije eso. Pero más allá de eso, lo que puedo decir... 1.200.000 asesinados por año, Jeannette, y esa cifra tú la conoces. Son 4.500 personas asesinadas, hasta ahora, en este gobierno”, afirmó Kast.