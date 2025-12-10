Kast asegura que cárcel La Laguna tiene capacidad para 3.000 presos y que solo hay “200 o 300″: falso ❌

El tema referente a seguridad fue central en el primer bloque del debate presidencial organizado por Anatel. En este foro ambos candidatos a La Moneda -José Antonio Kast (Republicano) y Jeanette Jara (PC)- debieron hacer frente a la crisis cárcelaria que atraviesa el país, dado los altos niveles de ocupación.

¿Qué medida tomarían en ese ítem durante sus primeros 100 días de gobierno? Esa interrogante se le consultó a ambos. Ante ello, el abanderado de la oposición partió esbozando cuál es el plan que tiene en mente para el inicio de su eventual administración.

“Nosotros jamás inauguariamos una cárcel que no tiene presos y el Presidente Boric, a quien quiere continuar y suceder Jeannette Jara, inauguró la cárcel La Laguna en Maule. ¿Y cuántos presos habían cuando la inauguró? Ninguno. ¿Y hoy día cuántos hay? No sé si 200 o 300. ¿Para cuánto es? 3.000, 3.500. Ahí tienen un establecimiento carcelario disponible", sostuvo Kast.

Pero pese al énfasis que puso en ello, la revisión actualizada de las estadísticas de Gendarmería dan cuenta que dos enunciados de sus dichos son falsos.

El mencionado recinto penitenciario en realidad tiene una capacidad para albergar 2.320 internos y actualmente ahí se mantienen 419 hombres condenados.

De acuerdo con los anuncios hechos por el gobierno una vez que comenzó la habilitación, el poblamiento de las instalaciones se haría de manera paulatina.