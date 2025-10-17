SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Corte de Apelaciones rechaza recurso de Colegio San Ignacio Alonso Ovalle contra Subsecretaría de Hacienda

La fundación que sostiene al establecimiento particular había presentado esta acción judicial al ser denegada su incorporación al Registro Público de Entidades Donatarias, lo que le permitiría emitir certificados de donación en búsqueda de recursos externos.

Roberto GálvezPor 
Roberto Gálvez

La teleserie entre la Subsecretaría de Hacienda y la Fundación San Ignacio, sostenedora del colegio particular San Ignacio Alonso Ovalle (SIAO), sumó un nuevo capítulo luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara recientemente un recurso de protección interpuesto por la organización educativa en contra de la entidad ministerial por haberle negado la incorporación al Registro Público de Entidades Donatarias -que permite emitir certificados de donaciones-, lo que según la fundación vulnera derechos constitucionales.

Para entender el conflicto hay que remontarse a fines de abril. Ese día, la subsecretaría rechazó la solicitud de incorporación de la entidad educacional, que intentó revertir la medida y terminó presentando un recurso de protección para ello, argumentando que la decisión podía poner en riesgo su sistema de becas para alumnos que estudian gratis.

En su recurso judicial decían que la decisión vulnera las garantías constitucionales y que el rechazo “se ha fundado en un criterio arbitrario y erróneo respecto del principio de universalidad que debe guiar a las entidades de beneficio público, desconociendo la realidad inclusiva, diversa y de vocación pública de la Fundación recurrente y del Colegio San Ignacio Alonso de Ovalle que esta sostiene”.

“Este colegio se caracteriza por un marcado sello de inclusión social y diversidad, concretado a través de un robusto sistema de becas que permite integrar a estudiantes de distintos estratos socioeconómicos en igualdad de condiciones”, justificaba el recurso, que contextualizaba que el sistema de becas de los colegios jesuitas se inició en 1962 en el San Ignacio Alonso de Ovalle. Esta se llama Beca Arrupe, un programa permite el ingreso permanente de estudiantes de sectores vulnerables.

Fruto de esta beca, aseguraba la fundación, algunos exmiembros del programa son o han sido gobernadores, superintendentes, miembros del Tribunal Constitucional, destacados científicos, empresarios o profesionales del país. Al momento de la presentación del recurso eran 20 alumnos los beneficiarios.

Como contexto vale recordar que el SIAO era un establecimiento particular subvencionado hasta 2008, cuando pasó a ser particular pagado. Y desde ahí sus recursos salen de los pagos de las familias y los aportes de la Compañía de Jesús para sostener las becas. Con los años, este último ingreso se ha ido reduciendo.

Así fue que la fundación se puso a buscar otras fuentes de ingreso externas, ante lo que decidió postular al mentado Registro Público de Entidades Donatarias, que es administrado por la Subsecretaría de Hacienda. Ingresar a este registro es relevante porque se pueden emitir certificados, lo que implica que quienes aporten dinero luego acceden a beneficios tributarios.

Sin embargo, la subsecretaría, mediante la resolución exenta N° 294, le dio un portazo a las aspiraciones de la fundación. Eso derivó en el recurso de protección, con una subsecretaría argumentando el rechazo por un artículo que dice que para acceder al registro podrán hacerlo entidades que sean “de beneficio público. Se entiende que una entidad es de beneficio público cuando ofrece sus servicios o actividades a toda la población o a un grupo de personas de características generales y uniformes, sin que exista en la determinación de dicho grupo cualquier forma, manifestación o acto de discriminación arbitrario que vaya en contra del principio de universalidad y el bienestar común”.

Acorde a la minuta técnica de esa decisión, revelada por La Tercera en ese entonces, se estableció que el colegio no recibe financiamiento estatal; que su colegiatura anual es de $4.398.635, lo que supera el gasto promedio en educación del quintil más alto, y que el arancel constituiría una barrera de acceso.

En su recurso, la fundación pedía que la resolución se dejara sin efecto y que se dispusiera “la inmediata” incorporación al registro, mirando de rejo que la búsqueda de dinero por medio de donaciones quería replicarlo en otros colegios particulares ignacianos que viven de becas.

Con todo eso a la vista, el 15 de octubre los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, Marisol Rojas y Jaime Balmaceda, además del ministro suplente Hernán Lopéz, dictaminaron rechazar el recurso deducido por la Fundación San Ignacio en contra de la Subsecretaría de Hacienda.

En ese escrito se descarta la arbitrariedad porque los fundamentos son, además de suficientes, razonables y sensatos, “de manera que es posible descartar que se sustente en el mero capricho de la autoridad que lo expide”.

Del mismo modo, dice que en cuanto a la alegación de ilegalidad, “no resulta ser efectivo que la Subsecretaría de Hacienda haya exigido un requisito no contemplado en la norma legal” aludida.

Más sobre:EducaciónColegio San IgnacioMinisterio de Hacienda

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El correo que envió Enel a sus clientes por error de cálculo de la autoridad en cuentas de la luz

Boric arremete contra republicanos por concepto de “parásitos” del Estado y lo tilda de una “sinvergüenzura tremenda”

Fondo Sura Renta Inmobiliaria III cita a aportantes para votar su prórroga en medio de complejo escenario

China advierte a Estados Unidos de que “armar a Taiwán” supone un “juego muy peligroso”

Pasan a senador Edwards a Ética: dijo que creador de orquestas infantiles “fue acusado de internar armas dentro de violines de niños”

¿Se enfría escalada del cobre tras rozar los US$5?: precio sufre su mayor caída semanal desde agosto

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

3.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

4.
FACH pierde contacto con helicóptero con cuatro tripulantes en Campos de Hielo Sur

FACH pierde contacto con helicóptero con cuatro tripulantes en Campos de Hielo Sur

5.
Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Cuáles son las características del MH-60M Black Hawk, el helicóptero de la FACH que se encontraba desaparecido

Cuáles son las características del MH-60M Black Hawk, el helicóptero de la FACH que se encontraba desaparecido

Servicios

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Boric arremete contra republicanos por concepto de “parásitos” del Estado y lo tilda de una “sinvergüenzura tremenda”
Chile

Boric arremete contra republicanos por concepto de “parásitos” del Estado y lo tilda de una “sinvergüenzura tremenda”

Pasan a senador Edwards a Ética: dijo que creador de orquestas infantiles “fue acusado de internar armas dentro de violines de niños”

Informe de la Fiscalía Nacional sobre el estallido: el domingo 20 de octubre de 2019 fue el peak de delitos ingresados

El correo que envió Enel a sus clientes por error de cálculo de la autoridad en cuentas de la luz
Negocios

El correo que envió Enel a sus clientes por error de cálculo de la autoridad en cuentas de la luz

Fondo Sura Renta Inmobiliaria III cita a aportantes para votar su prórroga en medio de complejo escenario

¿Se enfría escalada del cobre tras rozar los US$5?: precio sufre su mayor caída semanal desde agosto

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss
Tendencias

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Qué se sabe de la reunión que Trump anunció con Putin para discutir sobre la invasión de Rusia en Ucrania

Alejandro Tabilo se despide del Challenger de Olbia tras un trabajado partido
El Deportivo

Alejandro Tabilo se despide del Challenger de Olbia tras un trabajado partido

Regala cuadernos en blanco a sus pupilos: Diego Placente, el aprendiz de Borghi que guía a Argentina en el Mundial Sub 20

Con ministro incluido y 600 hinchas: la locura de Marruecos llega a Chile para la final del Mundial Sub 20 con Argentina

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Tame Impala llega a Tiny Desk con una sesión cargada a las guitarras
Cultura y entretención

Tame Impala llega a Tiny Desk con una sesión cargada a las guitarras

Deadbeat: el intenso salto al vacío de Tame Impala a la electrónica

Muere a los 74 años Ace Frehley, fundador y guitarrista emblemático de Kiss

China advierte a Estados Unidos de que “armar a Taiwán” supone un “juego muy peligroso”
Mundo

China advierte a Estados Unidos de que “armar a Taiwán” supone un “juego muy peligroso”

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Trump confirma que espera reunirse con Xi Jinping dentro de dos semanas en Corea del sur

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca