SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Corte de San Miguel confirma prisión preventiva de Ángela Vivanco y descarta desatención a su estado de salud

    Decisión del tribunal de alzada fue unánime. "No se advierte la existencia de un acto ilegal que amenace, perturbe o prive a la amparada de su libertad personal o seguridad individual", dice el fallo.

    Por 
    José Navarrete
     
    María Catalina Batarce
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de amparo que la defensa de Ángela Vivanco presentó contra la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a la exjueza tras su formalización en la llamada trama bielorrusa.

    La Corte de Apelaciones de San Miguel había declarado inadmisible la acción y debió analizarlo tras una resolución de la Corte Suprema.

    La acción de la defensa de la exjueza fue interpuesta en contra de la resolución, dictada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la medida cautelar para la exministra del máximo tribunal, imputada por el Ministerio Público como autora de los delitos consumados de cohecho y lavado de activos.

    En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada de San Miguel –integrada por la ministra María Soledad Espina Otero, el ministro Juan Carlos Silva Opazo y la abogada Paula Manzo Saguez– descartó ilegalidad o falta de fundamentación en la resolución que ratificó la medida cautelar dictada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago en la audiencia de formalización de la exjueza.

    “La presente acción constitucional de amparo no puede prosperar, desde que no se advierte la existencia de un acto ilegal que amenace, perturbe o prive a la amparada de su libertad personal o seguridad individual, toda vez que tanto la resolución que decretó la prisión preventiva como aquella que la confirmó fueron dictadas por tribunales competentes, en ejercicio de facultades jurisdiccionales y dentro de un procedimiento legalmente tramitado, sin que esta vía cautelar permita sustituir la decisión de los jueces naturales del proceso por una nueva valoración de materias entregadas al conocimiento del juez de garantía”, señala la resolución conocida este miércoles.

    El tribunal de alzada puntualizó que “tampoco se advierte desatención del estado de salud de la amparada, ni de las condiciones de cumplimiento de la medida cautelar, desde que tales antecedentes fueron ponderados por el tribunal al resolver”.

    “La resolución cuestionada se encuentra ajustada a derecho, por lo que necesariamente este arbitrio debe ser desestimado”, concluyó la corte sanmiguelina.

    Más sobre:Poder JudicialÁngela VivancoCorte de Apelaciones de San MiguelTrama bielorrusa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reportan múltiples puntos de congestión en el tránsito de Santiago y sector oriente por actividades del Presidente Kast

    Bicecorp: “El desafío de integración continúa este 2026″

    Valencia se reunirá con fiscal general de EE.UU. por requerimiento para interrogar a Maduro sobre crimen de Ronald Ojeda

    FNE pide multar a Pedidos Ya por incumplir acuerdo sobre límites de precios

    Presidente Kast asistirá a acto por aniversario número 35 de asesinato de Jaime Guzmán

    Corte acoge recurso interpuesto por defensa de hijos de Julia Chuñil y ordena investigar uso de drones no reconocido por Fiscalía

    Lo más leído

    1.
    “Me dijo, anda a verificar con cuidado”: compañero del sargento Figueroa relata cómo encontró a carabinero baleado

    “Me dijo, anda a verificar con cuidado”: compañero del sargento Figueroa relata cómo encontró a carabinero baleado

    2.
    Cuál fue el último decreto que firmó Boric ad portas de dejar la Presidencia

    Cuál fue el último decreto que firmó Boric ad portas de dejar la Presidencia

    3.
    Fiscal Carrera en tercera jornada de formalización de Guerra: “Prácticamente el Ministerio Público se transformó en un instrumento de grupos de interés”

    Fiscal Carrera en tercera jornada de formalización de Guerra: “Prácticamente el Ministerio Público se transformó en un instrumento de grupos de interés”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Reportan múltiples puntos de congestión en el tránsito de Santiago y sector oriente por actividades del Presidente Kast
    Chile

    Reportan múltiples puntos de congestión en el tránsito de Santiago y sector oriente por actividades del Presidente Kast

    Valencia se reunirá con fiscal general de EE.UU. por requerimiento para interrogar a Maduro sobre crimen de Ronald Ojeda

    Presidente Kast asistirá a acto por aniversario número 35 de asesinato de Jaime Guzmán

    Bicecorp: “El desafío de integración continúa este 2026″
    Negocios

    Bicecorp: “El desafío de integración continúa este 2026″

    FNE pide multar a Pedidos Ya por incumplir acuerdo sobre límites de precios

    Bloomberg asegura que Kast firmará “amplios acuerdos con Estados Unidos” por “minerales críticos” y seguridad

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas
    Tendencias

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    Champions League: la inolvidable jornada de Federico Valverde le entrega al Real Madrid una gran victoria sobre Manchester City
    El Deportivo

    Champions League: la inolvidable jornada de Federico Valverde le entrega al Real Madrid una gran victoria sobre Manchester City

    Tres goles en el primer tiempo: la noche soñada de Federico Valverde contra Manchester City en la Champions League

    Matías Palavecino rompe el silencio y da su versión del conflicto con Clemente Montes en la caída de la UC ante O’Higgins

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”
    Cultura y entretención

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”

    El “peor” músico de Metallica según sus propios integrantes

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    Investigación apunta a que Estados Unidos es responsable del ataque a escuela primaria en Irán
    Mundo

    Investigación apunta a que Estados Unidos es responsable del ataque a escuela primaria en Irán

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”

    Hummus de palta
    Paula

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte