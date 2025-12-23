Corte de Santiago deja en acuerdo querella de capítulos contra Guerra y Fiscalía confirma que investiga vínculos con trama bielorrusa

Entre las 22 causas que había en la tabla de este martes de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, figuró la revisión de la querella de capítulos en contra del exfiscal Manuel Guerra y con la cual el Ministerio Público busca formalizar y pedir medidas cautelares en contra del expersecutor regional Oriente, en una de las aristas derivadas del caso Audio.

Ante el tribunal de alzada capitalino, el encargado de presentar los argumentos del ente persecutor fue el fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, quien entregó los antecedentes ante los magistrados. Por la defensa, en tanto, compareció el abogado Felipe Polanco.

Si bien Guerra ya no es fiscal, Carrera optó por este camino en atención a la jurisprudencia de la Corte Suprema que plantea que cuando los actos indagados se ejecutaron en el ejercicio de sus funciones como fiscal, corresponde activar esta vía. Por lo mismo, de acogerse la querella de capítulos, el exfiscal podrá ser formalizado y se podrán solicitar medidas cautelares en su contra.

Tras exponer ante la corte, Campos manifestó que dieron cuenta de antecedentes “que establecen la plausibilidad de cada uno de los actos respecto a los cuales se informa una infracción penada por la ley”.

“Dimos claramente cuenta de delitos de cohecho agravado, de prevaricación administrativa, como también de presuntos delitos de violación de secreto, que conforme al cúmulo de antecedentes, declaraciones, informes, requerimientos de información, como también mensajería, también de plataformas Whatsapp, entre otras, dan cuenta de antecedentes graves que deben ser ponderados”, sostuvo el abogado.

La defensa de Guerra, representada por Polanco, destacó que esta “ es la etapa que estábamos naturalmente esperando, sabíamos que se produciría y nos habíamos preparado. Nosotros por primera vez en realidad pudimos abordar largamente todos los capítulos que son materia de la imputación en la querella de capítulos. Creo yo que lo hicimos razonablemente y esperamos que los tribunales acojan alguna parte de nuestras argumentaciones para descartar la imputación”.

De no ser así, afirma Polanco, “la ley considera eventualmente una apelación ante la Corte Suprema, que habrá que analizarla y ejerceríamos ese recurso. Y si de todas maneras la Corte Suprema fuera del parecer de continuar con la tramitación de la causa, vienen otras instancias como eventuales formalizaciones de la investigación, apelaciones, y el juicio propiamente tal, en algún tiempo más. Y es ahí donde pretendemos con mayor profundidad poder demostrar la inocencia de Manuel Guerra”.

Luego de los alegatos, los ministros deliberaron y la causa quedó en acuerdo. La sentencia, por su parte, se comunicará el viernes 2 de enero.

¿Una nueva arista?

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, presentó la querella de capítulos estimando que procede formalizar a su excolega, dado la investigación que ha encabezado desde el agosto del 2024.

Guerra es indagado por el supuesto intercambio de información, cuando era jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, con el abogado Luis Hermosilla, sobre las causas Penta, Dominga y Exalmar, además del caso contra el exdirector de la PDI Héctor Espinosa.

MANUEL GUERRA - Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

Ante información que se desprende de los diálogos que Guerra sostuvo con el abogado que asesoraba en el Ministerio del Interior, en la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera, el Ministerio Público sostiene que el expersecutor fue informando a Hermosilla de pasos clave en al menos ocho causas.

“Hasta el último día en la Fiscalía fui funcionario público, jamás funcionario de Piñera... yo más bien era opositor”, afirmó Guerra en entrevista con La Tercera, defendiendo su labor en el Ministerio Público.

Pero además de la arista derivada del caso Audio, el fiscal Carrera informó este martes que están analizando más antecedentes, lo que podría derivar en la ampliación de la querella de capítulos. “Acá hay varios hechos que se están investigando, no solamente los que han sido parte de esta querella de capítulos. Incluso se me ha consultado respecto a algunos antecedentes que han surgido a propósito de otra causa o de otra arista de otra investigación”, comentó Carrera.

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, en Desde La Redacción de La Tercera.

“Todo eso tenemos que efectivamente seguir investigándolo y en el caso de que haya nuevos hechos que quisiéramos formalizar, tendríamos que efectivamente ampliar esta querella de capítulos hacia esos otros hechos. Lo que en definitiva hay que tener claridad es que no termina con estos hechos que se están viendo el día de hoy”, agregó Carrera.

En esa línea, el persecutor regional de Arica fue consultado sobre si esa ampliación podría ser con la presunta vinculación del exfiscal Guerra con la trama bielorrusa a raíz de conversaciones con la removida exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y que fueron dadas a conocer por T13 hace algunas semanas.

“Es una de las posibilidades, porque nosotros a propósito de un reportaje, tuvimos antecedentes de que efectivamente había algunas comunicaciones donde estaba mencionado nuevamente el señor Manuel Guerra. En esa circunstancia, ya solicitamos a la fiscal Carmen Gloria Wittwer esas comunicaciones para efectivamente proceder a un análisis”, explicó el fiscal Carrera.

Por último, advirtió que “si hay algún hecho ahí constitutivo de delito que tenga que ver con lo que estamos investigando, evidentemente podría ampliarse hacia otras aristas”.