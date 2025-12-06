Corte de Valparaíso autoriza inicio del desalojo en asentamiento ilegal de cerro Centinela en San Antonio

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el plan de ejecución del fallo presentado por la Delegación Presidencial Regional y dio por iniciado el proceso de desalojo del asentamiento ilegal ubicado en el sector de Cerro Centinela en San Antonio.

Con esta decisión, el tribunal de alzada habilita formalmente el comienzo de las acciones destinadas a cumplir con la orden de restitución dictada previamente por la justicia.

La resolución, emanada de la Sala de Cuenta e integrada por la ministra Rosa Aguirre, el ministro Pablo Droppelmann y la ministra suplente Roxana Valenzuela, señala que, “habida cuenta del decreto de expropiación aludido en la presentación que antecede, y el plan de ejecución del fallo presentado con esta fecha, dese por iniciado el proceso de desalojo del inmueble de autos, en los términos planteados por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso”.

Corte de Valparaíso autoriza inicio del desalojo en asentamiento ilegal de Cerro Centinela JUAN GONZALEZ/ATON CHILE

Desde la delegación recordaron que el plan de ejecución ingresado el viernes mantiene carácter reservado, por lo que sus detalles no son públicos.

Además, indicaron que la definición de una fecha exacta para el desalojo corresponde exclusivamente a la propia Delegación Presidencial, por lo que aún no existe un día establecido para llevar a cabo el operativo.