Corte Suprema suspende por dos meses al ministro Diego Simpertigue en medio de vinculaciones con la trama bielorrusa

El ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue fue suspendido de sus funciones por dos meses este viernes por sus presuntas vinculaciones con la investigación denominada “trama bielorrusa”.

El caso en cuestión tiene su origen en una serie de recursos judiciales que el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) ganó con votos a favor de la destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Hasta ahora, por este caso, permanecen en prisión preventiva la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles y dos abogados de CBM, Eduardo Lagos y Mario Vargas por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.

Por estas razones, el máximo tribunal abrió un sumario en su contra el pasado 14 de noviembre, que lleva adelante el fiscal judicial de la Suprema, Jorge Pizarro. Según reveló La Tercera esta jornada, el magistrado interrumpió sus vacaciones y concurrió ayer, sin su abogado, a declarar ante el fiscal Pizarro en el Palacio de Tribunales.

Y esta tarde, el Poder Judicial dio a conocer mediante un breve comunicado la decisión del fiscal: la suspensión de Simpertigue de sus funciones por un plazo de dos meses, que comenzará a regir a partir del 9 de diciembre.

Por otro lado, el ministro enfrenta una acusación constitucional en el Congreso, que en caso de ser aprobada provocaría su destitución. El libelo acusatorio consta de tres capítulos. El primero por haber faltado de manera notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad en el litigio entre Codelco y Belaz Movitec. El segundo, por conflictos de interés en nombramientos notariales. Y el tercer capítulo por infracciones a la imparcialidad y probidad en el caso Fundamenta.

El magistrado fue citado por la comisión revisora de la AC a exponer su defensa el próximo martes 9 de diciembre. La presidenta de esa instancia, la diputada Maite Orsini, declaró el miércoles que en caso de que Simpertigue no asista, procederán “en rebeldía” y votarán de igual manera. En ese caso, además, la acusación sería votada en sala al día siguiente.