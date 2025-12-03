VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Comisión revisora de AC contra Diego Simpertigue cita al juez a exponer su defensa el martes 9 de diciembre

    En caso de que Simpertigue no asista, según explicó la presidenta de la comisión, Maite Orsini, procederán “en rebeldía” y votarán de igual manera.

    Por 
    Paz Rubio
     
    Paula Pareja
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Pasadas las 10.00 horas de este miércoles, sesionó la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, quien se encuentra bajo sumario por presunto vínculo con una arista de la investigación denominada “trama bielorrusa”.

    El caso en cuestión tiene su origen en una serie de recursos judiciales que el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) ganó con votos a favor de la destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Hasta ahora, por este caso, permanecen en prisión preventiva la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles y dos abogados de CBM, Eduardo Lagos y Mario Vargas por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.

    De acuerdo con lo revelado por el medio digital Reportea, el ministro Simpertigue también favoreció a CBM con sus votos entre septiembre de 2023 y marzo de 2024 y luego compartió un viaje de 10 días en crucero con su esposa y el abogado Lagos.

    La comisión presidida por la diputada Maite Orsini (FA) contó con la asistencia de tres expertos en derecho constitucional y representantes de la sociedad civil: el exministro de Justicia Isidro Solís (PR), el abogado Álvaro Fuentealba, magíster en Derecho y candidato a doctor en derecho constitucional y el presidente de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales, Marcelo Acevedo.

    Los expositores debieron analizar los fundamentos de los tres capítulos del libelo acusatorio y manifestar si, a su juicio, se justifica la acusación El primero apunta a la presunta responsabilidad de Simpertigue por haber faltado de manera notable al deber de probidad, abstención, e imparcialidad en el litigio entre Codelco y Belaz Movitec, mientras que el segundo plantea la responsabilidad del ministro en presuntamente haber faltado de manera notable al deber de probidad por supuestos conflictos de interés en nombramientos notariales y el tercer capítulo responsabiliza al juez de haber infringido de manera notable el deber de abstención, imparcialidad y probidad en el caso Fundamenta.

    En su exposición Solís consideró que los actos de los cuales se da cuenta en el primer y tercer capitulo demuestran que existe abandono de deberes, pero aseveró que en el segundo capítulo “no existe suficiente prueba de participación -no voy a decir culpable o no- pero a lo menos de los elementos centrales de participación que en un Estado de Derecho uno podría exigir”. Fuentealba manifestó que se cumplen los requisitos para acusar constitucionalmente a Simpertigue, según los argumentos expuestos en el primer y tercer capítulo. Acevedo, en tanto, hizo hincapié, entre otros aspectos, en los hechos descritos en el tercer capítulo: “Ya no es solamente un indicio, sino que es casi una prueba (...) que efectivamente esas causas o esos fallos judiciales que él participó no hayan estado debidamente con la objetividad, imparcialidad e independencia judicial”.

    Al término de la exposición de los juristas, el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien junto a la diputada Daniella Cicardini (PS) presentó la AC contra Simpertigue, destacó en general a los funcionarios del Poder Judicial, pero resaltó que es importante dar una “señal”, ante actos de corrupción, como aquellos de los que está acusado Simpertigue.

    El diputado Cosme Mellado (PR), a su turno, cuestionó que la Corte Suprema no haya abierto un cuaderno de remoción en contra de Simpertigue, planteamiento que fue contestado por la diputada Orsini, quien reparó en que pese a ello, sí hay un sumario en curso que puede sugerir la apertura de un cuaderno de remoción.

    Luego de que se suspendiera brevemente la sesión por falta de quórum, ésta fue retomada y la diputada Orsini propuso citar al ministro Simpertigue o a un representante suyo para que conteste las acusaciones en su contra entre las 10.30 y las 12.30 del martes 9 de diciembre.

    Adicionalmente, sugirió que la comisión sesione el mismo día entre las 15.30 y las 17.30 para despachar el informe. En caso de que Simpertigue no asista, explicó la parlamentaria, procederán “en rebeldía” y votarán de igual manera. En caso de que el informe sea despachado ese día, Orsini aseguró que el presidente de la Cámara, Manuel José Ossandón (RN), le manifestó que hay disponibilidad para que la AC sea votada en sala el miércoles 10. Los integrantes de la comisión aprobaron estas disposiciones y las fechas quedaron fijadas tal como fueron propuestas.

    Más sobre:Diego SimpertigueACComisiónAcusación constitucionalJuezCorte Suprema

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jara y Kast protagonizan su debate con más cruces y con inédito protagonismo de sus barras bravas

    Machado culpa a Maduro del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se ha negado”

    Tragedia en Torres del Paine: Fiscalía reconstruyó en terreno los últimos intentos de las víctimas para alcanzar refugio

    Frank Bradley, el almirante estadounidense en la mira por cuestionado ataque a embarcación en el Caribe

    La cita de camaradería en la casa de Schalper en la que Magdalena Piñera explicó el apoyo de su familia a Kast

    “Por primera vez en la historia”: ordenan el remate de propiedades para financiar plan de reparación ambiental

    Lo más leído

    1.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    2.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    3.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    4.
    “Chile requiere liderazgos que se atrevan a convocar”: la carta a Kast y Jara enviada por 69 concertacionistas

    “Chile requiere liderazgos que se atrevan a convocar”: la carta a Kast y Jara enviada por 69 concertacionistas

    5.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Servicios

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de segunda vuelta

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de segunda vuelta

    Comienzan los pagos para vocales de mesa de las elecciones de noviembre

    Comienzan los pagos para vocales de mesa de las elecciones de noviembre

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Sunderland por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Sunderland por TV y streaming

    La cita de camaradería en la casa de Schalper en la que Magdalena Piñera explicó el apoyo de su familia a Kast
    Chile

    La cita de camaradería en la casa de Schalper en la que Magdalena Piñera explicó el apoyo de su familia a Kast

    “En diciembre...”: la puerta que Pablo Longueira dejó abierta para su retorno a la política activa

    Simpertigue en modo defensa: supremo ficha abogados para defensa penal y acusación en el Congreso

    “Por primera vez en la historia”: ordenan el remate de propiedades para financiar plan de reparación ambiental
    Negocios

    “Por primera vez en la historia”: ordenan el remate de propiedades para financiar plan de reparación ambiental

    Saxo Bank publica su lista de los potenciales “cisnes negros” para la economía en 2026

    Sala cuna universal: menos empleos y menos libertad de elegir

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año
    Tendencias

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    El objetivo de Pablo Lemoine y los Cóndores tras el sorteo de Australia 2027: “Nuestra final del mundo es Hong Kong”
    El Deportivo

    El objetivo de Pablo Lemoine y los Cóndores tras el sorteo de Australia 2027: “Nuestra final del mundo es Hong Kong”

    Revisa cómo quedó la tabla de la Liga de Primera tras el empate entre la U y Coquimbo Unido

    A capacidad máxima y con público visitante: Cobreloa define el aforo para la final ante Deportes Concepción

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    El infierno personal de Anthony Hopkins en sus memorias: alcoholismo, soledad y la redención del “chico estúpido”
    Cultura y entretención

    El infierno personal de Anthony Hopkins en sus memorias: alcoholismo, soledad y la redención del “chico estúpido”

    Spotify Wrapped 2025: revelan los artistas más escuchados en el mundo y Bad Bunny retoma el liderazgo

    Los Jaivas revelan a los invitados que se sumarán a su show en el Estadio Nacional

    Machado culpa a Maduro del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se ha negado”
    Mundo

    Machado culpa a Maduro del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se ha negado”

    Frank Bradley, el almirante estadounidense en la mira por cuestionado ataque a embarcación en el Caribe

    Nasralla supera el millón de votos y aumenta ventaja sobre Asfura en presidenciales de Honduras

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón