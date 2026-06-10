“La derecha ha dicho con su voto que defiende a los delincuentes”: Oposición fustiga rechazo en el Senado del levantamiento del secreto bancario

Una dura arremetida contra el gobierno y los senadores oficialistas desplegaron este martes parlamentarios de oposición, luego de que la Cámara Alta rechazara la norma que permitía a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) levantar el secreto bancario sin autorización judicial previa en determinados casos vinculados a operaciones sospechosas.

La votación terminó empatada 24 a 24, la tercera igualdad registrada durante la tramitación de la medida, lo que determinó que la iniciativa fuera enviada a una comisión mixta para intentar alcanzar un acuerdo entre ambas cámaras.

Tercera votación del secreto bancario en el Senado

El debate emerge tras presiones políticas y ciudadanas por fortalecer las herramientas de persecución financiera contra el crimen organizado, especialmente tras los antecedentes revelados por la denominada “Operación Tokio”, investigación que permitió desbaratar una de las mayores estructuras de lavado de activos vinculadas al Tren de Aragua en Chile.

Cabe señalar que la propuesta rechazada formaba parte del proyecto que crea un Subsistema de Inteligencia Económica y buscaba facultar a la UAF para acceder directamente a información bancaria en circunstancias específicas, sin requerir una autorización previa de los tribunales.

“El gobierno está en deuda”

Uno de los cuestionamientos provino del senador Daniel Núñez (PC), quien sostuvo que el rechazo impide dotar al Estado de herramientas más eficaces para enfrentar a las organizaciones criminales.

Senador Daniel Núñez PC SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

“Hay que darle más herramientas al Estado, más atribuciones, y en ese sentido hubiésemos esperado que obviamente se levantara, se aprobara esta medida que implica que la Unidad de Análisis Financiero en forma administrativa pueda levantar el secreto bancario”, afirmó.

El parlamentario acusó además lentitud en la tramitación de la iniciativa y emplazó al Ejecutivo a acelerar la discusión legislativa.

“La verdad es que el gobierno acá está en deuda. Está en deuda porque esta Ley de Inteligencia Económica debía haber tenido discusión inmediata, y eso implica que ya mañana debería constituirse la comisión mixta”, señaló.

A juicio del legislador comunista, los procedimientos actualmente vigentes no responden a la velocidad con que operan las redes criminales transnacionales.

“Lo que nosotros necesitamos en Chile hoy día para combatir las organizaciones criminales de narcotraficantes es una vía rápida para levantar el secreto bancario. No basta lo que existe hoy día. La autorización del juez es un proceso muy lento que no está a la altura de la gran cantidad de operaciones que hacen estas bandas de traficantes”, sostuvo.

Por lo mismo, adelantó que su sector insistirá en la comisión mixta para establecer un mecanismo paralelo y expedito para acceder a información financiera.

En tanto, el senador Diego Ibáñez (Frente Amplio) defendió el mecanismo rechazado y aseguró que la discusión no buscaba eliminar el secreto bancario como principio general.

Senador Diego Ibáñez (FA) Dedvi Missene

“El secreto bancario sigue como regla general. El derecho a la privacidad se establece como regla general (…) Cuando uno le pide permiso al juez se demora un mes. Cuando uno va directo, administrativamente se demora dos días y eso impide sacar el dinero del país o permite encontrar al responsable más rápido”, afirmó.

Asimismo, criticó lo que calificó como una incoherencia del sistema actual en torno a la controversia surgida por el embargo de cuentas a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

“ Hoy se está accediendo a las cuentas corrientes para hacer pagar la deuda del CAE, pero no se accede administrativamente a las cuentas corrientes para perseguir una operación sospechosa que pueda ser constitutiva de lavado de activos ”, manifestó.

“La derecha defiende a los delincuentes”

Las declaraciones más duras provinieron de la senadora independiente Fabiola Campillai, quien acusó a la derecha de haber abandonado las promesas realizadas durante la campaña presidencial en materia de seguridad.

17/10/2025 - SENADORA FABIOLA CAMPILLAI - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

“Hoy la derecha en este Senado le ha dado una verdadera puñalada a nuestro país. Hoy los mismos que llegaron al gobierno levantando banderas de seguridad y de combate contra el crimen organizado han rechazado el levantamiento del secreto bancario”, afirmó.

La legisladora elevó aún más el tono al responsabilizar a la derecha de proteger indirectamente a las organizaciones criminales.

“Que todo Chile sepa y que quede en la historia que hoy la derecha ha dicho con su voto que defienden a los delincuentes y no a la gente del bien que está aburrida, cansada del crimen organizado que se tomó nuestras poblaciones”, aseguró.

“Hoy día ha perdido Chile una vez más”

En el mismo tenor, el senador socialista Fidel Espinoza cuestionó la postura expresada por el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, quien defendió mantener la autorización judicial como resguardo del derecho a la privacidad.

Senador Fidel Espinoza (PS) RAUL ZAMORA/ATONCHILE

“Claramente, desde mi punto de vista, es una forma de querer tapar el sol con un dedo, porque por años la derecha política en este país se ha opuesto al levantamiento del secreto bancario y hoy día lo vuelven a ratificar (...) Esta semana hemos sido testigos que ejecutivos de bancos están coludidos con el crimen organizado para blanquear dinero. Y no obstante eso, votan en contra. El que nada hace, nada teme”, manifestó.

Espinoza también acusó inconsistencias en el argumento oficialista respecto de la protección de la privacidad.

“Ellos votan en contra del secreto bancario, pero son capaces de vaciar las cuentas bancarias a través del Servicio de Impuestos Internos de quienes son deudores del CAE”, señaló.

A juicio del senador socialista, el resultado de la votación representa un retroceso en la lucha contra el crimen organizado.

“Hoy día ha perdido Chile una vez más, porque la derecha les ha dicho a los criminales de cuello y corbata, al crimen organizado, que los van a seguir protegiendo lamentablemente”, sostuvo.