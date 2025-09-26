Corte rechaza nulidad y confirma absolución de Jorge Escobar en juicio por muerte de Tomás Bravo

En forma unánime, la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó la solicitud de nulidad que hizo la Fiscalía del Biobío y ratificó la decisión del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete de absolver a Jorge Escobar en el juicio por la imputación que la Fiscalía del Biobío llevó adelante contra el tío abuelo de Tomás Bravo por un delito de abandono de menor con resultado de muerte.

La sentencia es inapelable y el Ministerio Público no puede interponer recurso alguno para impedir que se ratifique lo resuelto en el juicio.

Así, se agotaron las opciones de la Fiscalía del Biobío para revertir el lapidario fallo del TOP que acreditó que hubo varias falencias en la indagatoria, entre ellas, no investigar al supuesto desconocido que aparece en un video en el momento de la desaparición de la víctima.

La Fiscalía de Los Ríos mantiene abierta una investigación no formalizada para aclarar la desaparición y muerte del menor. En esa indagatoria, Escobar no podría enfrentar un nuevo proceso.

Tomás Eduardo Bravo Gutiérrez tenía tres años y siete meses cuando fue reportado como desaparecido, la tarde-noche del 17 de febrero de 2021. Se habría extraviado cerca de la Ruta P-40, en el sector del puente El Molino de Caripilún, en la Provincia de Arauco, Región del Biobío .Su cuerpo fue encontrado a dos kilómetros de su hogar, en una zanja al costado de un predio, el viernes 26 de febrero de 2021.