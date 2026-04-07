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    Cuáles municipalidades gastaron más en celebraciones que en beneficios sociales según informe de Contraloría

    El promedio estimado del órgano fiscalizador en el uso de recurso por habitante a nivel nacional es de $9.064, e identificó a 36 municipios que desembolsaron más.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    31 Marzo 2026 Fachada Contraloria General de la Republica Foto: Andres Perez Andres Perez

    La Contraloría General de la República (CGR) emitió el lunes un informe que reveló que múltiples municipalidades del país desembolsaron más recursos públicos en celebraciones que en asistencia social a personas naturales durante los años 2024 y 2025.

    El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22 detalló cuáles municipios gastaron más de $360 millones, ubicando a Alto Hospicio en el primer lugar con $624.739.962 en total (en 2024: $401.003.104 y en 2025: $223.736.858), lo que hace que sean $4.400 el gasto por persona que habita en la comuna (142.086 según el Censo 2024).

    Le sigue Vitacura, donde el gasto en el periodo analizado es de $615.906.612; si esto se divide entre los 86.420 habitantes (según datos del Censo 2024), correspondería $7.127 por cada uno.

    Posteriormente, está Padre las Casas con un gasto en 2024 de $390.845.996, mientras que en 2025 los recursos destinados a celebraciones fueron $194.520.855, siendo un total de $585.366.851 ($7.257 por habitante).

    Antofagasta, por su parte, está en el cuarto lugar, con un gasto de $472.415.085 en celebraciones durante 2024 y 2025; si los recursos se dividen entre los 401.096 habitantes, queda el gasto en $1.178 por cada persona, uno de los más bajos entre los municipios que están en el informe de la Contraloría.

    Por su parte, en Iquique existió un gasto de $194.606.282 en 2024, mientras que en 2025 fue de $260.787.222, haciendo un total de $455.393.504. La comuna que tiene un 199.587 de habitantes invertiría $2.282 por cada uno.

    Le sigue Padre Hurtado, que gastó $444.738.794 en celebraciones y que sería $5.474 dividido entre los 81.243 habitantes. Tras ello, sigue Coquimbo, que tiene 263.719 habitantes y que utilizó $437.718.583 de recursos en celebraciones ($1.659 por persona).

    Otros de los municipios que identificó la Contraloría con mayor gasto fueron Copiapó, $392.895.787 ($2.327 por 168.831 habitantes); Providencia con $374.924.541, ($2.604 por 143.974); La Unión, $367.203.947 en celebraciones ($9.437 por 38.907 habitantes), y El Quisco con $364.766.552, gastando $19.227 por sus 18.971 habitantes, siendo este último el que más gasto tiene en la lista por persona residente.

    Durante el año 2024, los municipios de Alto Hospicio, Talca, Arica, Camarones, Huara, San Pedro de Atacama y Pozo Almonte presentaron una diferencia superior a $90 millones entre el gasto en celebraciones y el gasto en asistencia social a personas naturales. En tanto, durante el año 2025, los municipios de Alto Hospicio, Pozo Almonte y Arica registraron el mismo comportamiento.

    Mayor gasto por habitante

    Si bien la Contraloría identificó los municipios que registraron un mayor desembolso de recursos en celebraciones, también detectó aquellos que presentaron un gasto promedio por persona mayor al promedio a nivel nacional, que es de $9.064.

    Son 36 comunas que superan este promedio; sin embargo, las comunas de Río Verde, Sierra Gorda, Camarones, Laguna Blanca y Torres del Paine superan excesivamente ese promedio.

    En específico, el órgano fiscalizador indicó que:

    • Río Verde gastó $100.150.869, tiene 102 habitantes y el promedio por persona fue de $981.871.
    • Sierra Gorda gastó $297.290.560, tiene 1.472 habitantes y el promedio por persona es de $201.964.
    • Camarones gastó $171.265.549, tiene 861 habitantes y el promedio por persona es de $198.915.
    • Laguna Blanca gastó $41.447.798, tiene 269 habitantes y el promedio por persona fue de $154.081.
    • Torres del Paine gastó $21.337.177, tiene 203 habitantes y el promedio por persona es $105.109.
    • Huara gastó $213.779.008, tiene 2.858 habitantes y el promedio por persona es de $74.800.
    • San Gregorio gastó $9.070.636, tiene 241 habitantes y el promedio por persona es de $37.637.
    • Ollagüe gastó $8.985.690, tiene 256 habitantes y el promedio por persona es $35.100.
    • Vichuquén gastó $132.816.681, tiene 4.716 habitantes y el promedio por persona es $28.163.
    • Zapallar gastó $198.357.068, tiene 7.980 habitantes y el promedio por persona es $24.857.
    Más sobre:Contraloría General de la RepúblicaMunicipiosContraloría

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