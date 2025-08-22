Cuatro extranjeros están desaparecidos tras hundimiento de lancha cerca de Punta Arenas

La Armada se encuentra realizando un operativo de búsqueda para dar con cuatro ciudadanos paraguayos que están desaparecidos tras el humdimiento de la lancha en la que navegaban a 200 kilómetros al sur de Punta Arenas, en las cercanías de las islas Gilbert y Stewart, región de Magallanes.

Los funcionarios marítimos recibieron la alerta de emergencia el jueves 21 de agosto a las 19.00 horas. Desde ese momento se intentó hacer contacto con la barcaza, sin éxito.

Tras los fallidos intentos de comunicación, el comandante del Distrito Naval Beagle y Gobernador Marítimo de Puerto Williams, Manuel Iturria, órdenó las operaciones de rastreo y las coordinaciones con autoridades locales y gremios pesqueros.

La autoridad naval explicó que el área de exploración está concentrada alrededor de las islas Treble, Jorge y Londonderry, en un escenario de condiciones meteorológicas adversas con vientos de hasta con vientos de hasta 65 kilómetros por hora.

En esa línea, detalló: “Son 114 servidores navales desplegados en total y mantenemos todos los esfuerzos de rebusca activos en la zona, con el compromiso de resguardar la vida humana en el mar, además de entregar información actualizada conforme avance la operación”.