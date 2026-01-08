Cuatro personas heridas deja balacera en barrio Meiggs: uno de ellos se encuentra en riesgo vital

Cuatro personas heridas dejó una balacera ocurrida en horas de la madrugada en el barrio Meiggs, en la comuna de Santiago.

Según detalló el fiscal ECOH, Esteban Silva, las víctimas son todas de sexo masculino, y uno de ellos se mantiene en riesgo vital debido a la gravedad de las heridas. Además, apuntó que tres de estos serían personas de nacionalidad extranjera y un chileno.

Sobre la dinámica de los hechos, el fiscal señaló que “en este lugar en particular lo que alcanzamos a observar, está llegando en este momento el Labocar, es la presencia de algunas vainillas que dan cuenta del uso de armas de fuego y también algunos restos de sangre en las calles cercanas”.

“Mientras hemos estado aquí, notamos que hay mucha gente en el interior de las carpas o alrededor de las carpas, también notamos que hay personas que están todavía, algunos de ellos consumiendo alcohol, por lo tanto el detonante pueden ser muchos y vamos a investigarlos todos pero hasta el minuto no tenemos claridad de qué es lo que inició el conflicto”, añadió.