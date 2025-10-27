Cuerpo de Krishna Aguilera aparece luego de 21 días

Este domingo en la madrugada confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Krishna Aguilera, en el sector de Catemito, en Calera de Tango, Región Metropolitana.

La joven de 19 años estaba desaparecida desde el 4 de octubre pasado en la comuna de San Bernardo, cerca del Consultorio Raúl Brañes.

El prefecto inspector Jorge Abatte, jefe nacional de Delitos Contra las Personas, detalló que “damos cuenta que con las diligencias que se han avanzado en esta investigación, se logra el hallazgo de Krishna, en este sector, en este sitio del suceso, el cual ha sido trabajado por parte del laboratorio, distintas unidades especializadas para determinar fehacientemente cómo ocurrieron estos hechos, como también las pericias que se están efectuando en este momento”, explicó.

Consultado por la data de la muerte, Abatte informó que “es parte de las pericias que se están efectuando en este momento por parte de la Brigada de Homicidios, con nuestro médico criminalista, el laboratorio también, a fin de determinar por un lado la identidad que hace pocos minutos se logra establecer. Esto se comunica a la familia por parte del Ministerio Público”.

Sobre el sitio donde fue encontrada, el prefecto constató que “en los últimos días se han efectuado múltiples rastreos en este sector, en la cercanía, pero son antecedentes propios de la investigación que no podemos revelar. Este lugar está en carácter de reservado, no obstante la Policía de Investigaciones de Chile ha puesto todo su recurso humano, logístico, también tecnológico. Pero por razones obvias no podemos revelar nuevos antecedentes porque son parte de la materia de investigación”.

Hasta la mañana del domingo había conocimiento sobre cuatro detenidos por su presunta vinculación con el secuestro y posterior desaparición de la joven. Todos, se indicó, estarían directamente vinculados a Juan Beltrán (45), el sujeto que ya se mantiene en prisión preventiva y quien es sindicado por la familia de la víctima como el principal responsable de la desaparición. Aguilera habría conocido a Beltrán a los 17 años y, pese a que no mantenían una relación formal, sí existía un vínculo sentimental. La tesis de la Fiscalía es que el hombre habría invitado a la joven a una discoteca de Bellavista. De esa salida, la mujer de 19 años nunca volvió.

Entre los aprehendidos también se encuentra la pareja de Beltrán y la madre de esta, las que tendrían participación en los hechos.

Juan Beltrán / Krishna Aguilera

Un homicidio planificado

Desde la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente confirmaron que detuvieron a un sexto sujeto por el secuestro y homicidio de Krishna Aguilera. Su control de detención se desarrolló en el Juzgado de Garantía de San Bernardo. De acuerdo a información preliminar, se trata de un hombre de 45 años.

La Fiscalía solicitó que se ampliara su detención hasta el próximo martes 28, al igual que la de los otros cuatro imputados, petición que fue aceptada por el tribunal al considerar el argumento de falta de diligencias investigativas.

En la misma línea, el fiscal metropolitano Occidente, Marcos Pastén, comentó respecto a los cuatro detenidos, que son “un círculo que todo está alrededor de Juan Beltrán, por distintos nexos sentimentales, económicos, afectivos, etc.”.

“Hay vínculos de carácter sentimental, hay vínculos de dependencia desde que ellos trabajan para él. Entre ellos hay vínculos de familiaridad también. Son antecedentes que por supuesto están en la carpeta y que dan cuenta de que esto es un círculo, digamos, de personas alrededor de él que habrían participado en los delitos”, explicó Pastén.

El jefe regional de la Fiscalía Metropolitana Occidente, también comentó que el sexto imputado habría dado antecedentes para la investigación.

“Nosotros veníamos trabajando en el sector desde hace un rato, pero efectivamente su declaración y los antecedentes que nosotros le pudimos hacer presentes, que ya teníamos respecto a esta persona, otorgaron la declaración definitiva que nos dio el punto exacto de donde estaba el cuerpo”, comentó.

Pastén también informó que el sitio donde fue encontrado el cuerpo de Aguilera “estaba preparado precisamente para esos fines” y que “el estado del cuerpo da cuenta de que esto no fue una muerte accidental”.

Agregó que “nuestra hipótesis es que fue un secuestro con homicidio que fue planificado previamente. Esto no fue una situación azarosa, esto no fue un crimen pasional, esto no fue circunstancial ni un accidente, esto fue un crimen que venía siendo planificado desde hacía algún tiempo por Juan Beltrán y su círculo”.

“Que no pisen nunca más la calle”

Cristal Aguilera entregó sus descargos luego que se confirmara el hallazgo del cuerpo de su hermana, Krishna. A la salida del Servicio Médico Legal (SML), la hermana de la víctima comentó que no se hará entrega del cuerpo, de momento, debido a que se realizarán algunas pericias relacionadas con la investigación. También descartó haber sido contactada por parte del Gobierno de Chile, pero sí agradeció los gestos mostrados por la Municipalidad de San Bernardo.

“Estoy más tranquila porque llegué a lo que quería, yo sabía que tenía que encontrarla”, mencionó en diálogo con la prensa en el lugar. Al respecto, Cristal Aguilera dijo no estar conforme con los resultados de la investigación. “Se perdió mucho tiempo, porque yo siempre dije quién era el principal sospechoso, el culpable de la desaparición de mi hermana y tanta investigación, tanta investigación, pasaron muchos días y pasó esto, que después de 21 días recién pude encontrar a mi hermana”.

Finalmente, Cristal Aguilera clamó por justicia. “Necesito que estas personas estén muchos años en la cárcel y que no salgan más, que no les den beneficios. Eso es lo que yo quiero, que no tengan beneficios, porque ustedes saben que estas personas hacen unos años (en la cárcel) y después con beneficios se vienen para la calle. Son personas peligrosas, necesito que no pisen nunca más la calle, con ningún beneficio”, subrayó.