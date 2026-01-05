SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    CUT solicita prioridad legislativa en tramitación del proyecto de reajuste del Sector Público

    La coordinadora del Sector Público hizo un llamado a no confundir "el amarre con los cargos de confianza”. Estos últimos -según indicó- "se van con la autoridad de turno que los trajo".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    La Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) junto a organizaciones del sector público afiliadas, solicitó que se establezca prioridad legislativa al proyecto de ley de reajuste para los trabajadores del Estado.

    En la sede de la entidad, el presidente CUT, José Manuel Díaz, señaló que el “trasfondo de esta negociación es llamar al gobierno saliente, pero también al entrante y al Parlamento a considerar que el Estado sea el mejor empleador en Chile”.

    Hace unos días el gobierno suscribió un acuerdo con la Mesa del Sector Público, donde se incluyó una norma para restringir el despido de trabajadores. Esto generó un fuerte rechazo de la oposición, desde donde denominaron el apartado como “ley de amarre”.

    Al respecto, la coordinadora del Sector Público, Laura San Martín, aseguró que “lo más importante” para el sector es “la estabilidad laboral y esto viene con la confianza legítima. Confianza legítima, mal entendida hasta ahora”.

    “No es nuevo el tema de la confianza legítima, que se pide que, por lo menos los funcionarios y funcionarias que tengan dos años de renovación de contrata, sus despidos no sean arbitrarios. Solamente que les digan porqué los van a despedir. No les estamos pidiendo amarre. Esto no es amarre“, aseveró San Martín.

    La vocera llamó a no confundir “los cargos de confianza que se van con la autoridad de turno que los trajo” con “los funcionarios que son de carrera”.

    “Buscamos tener un trabajo decente. Estamos solicitando que esto se legisle a la brevedad posible y que no se confunda el amarre con los cargos de confianza”, sostuvo.

    San Martín solicitó al gobierno “que presente el proyecto lo más rápido posible, pero también al Parlamento que legisle lo más rápido posible. De eso depende de que los compañeros y compañeras del sector público centralizado y descentralizado tengan su sueldo en el mes de enero”, sostuvo.

    La vicepresidenta de la CUT y coordinadora de secretarías del sector público, Gabriela Farías, dijo esperar que la discusión “se dé con altura de miras y con la comprensión de que quienes están acá representan a los miles de trabajadores públicos que permiten que el Estado llegue a la ciudadanía”.

    CUT solicita prioridad legislativa en tramitación del proyecto de reajuste del Sector Público
