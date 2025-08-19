Declaran alerta roja en Alto Biobío por incendio en Reserva Nacional Ralco

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la tarde de este lunes alerta roja para la comuna de Alto Biobío, en la Región del Biobío, por un incendio forestal que se registra en la Reserva Nacional Ralco.

Según se informó, de acuerdo con información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro denominado “1- Caicunes R. Ralco” ha afectado 0,5 hectáres de arbolado, “con amenaza inminente a la Reserva Nacional Ralco , ubicado a una distancia aproximada de 1 metro de su límite”.

El evento se desarrolla con una temperatura de 7°C, vientos suaves de 5 km/h en dirección norte, señalaron desde Senapred esta tarde.

Con la declaración de alerta roja -que se mantendrá hasta que las condiciones del incendio lo ameriten- se movilizarán los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred).