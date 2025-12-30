Declaran alerta roja en Ñiquén por incendio forestal cercano a sectores poblados

Esta tarde, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres (Senapred), declaró alerta roja en la comuna de Ñiquén, en la región de Ñuble, debido a un incendio forestal que concentra los esfuerzos de los equipos de emergencia.

El siniestro denominado “Parque Norte” se mantiene en combate por parte de los especialistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), además de Bomberos de la zona.

De momento el fuego ha destruido cuatro hectáreas de vegetación, pero la preocupación se concentra en evitar la propagación del fuego a sectores poblados cercanos.

Senapred detalló que los bomberos de Ñiquén, además de los de las comunas aleñadas de San Carlos, San Fabián y Parral colaboran en apagar el fuego.

También hay desplegadas cuatro brigadas y un técnico; dos aeronaves y un equipo de la Unidad de Análisis y Diagnóstico (UAD) de Conaf en controlar la emergencia.

Adicionalmente, personal de Carabineros de la Patrulla Forestal y Tenencia de San Gregorio, también se sumaron en apoyo a la contención de las llamas, las que señalan traspasaron el límite regional hacia el norte, alcanzando a la Región del Maule.

La alerta roja rige desde hoy y hasta que las condiciones lo ameriten.

“Con esta declaración de alerta roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”, recuerda Senapred.