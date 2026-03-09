Declaran alerta roja en San Fernando por incendio forestal: llamas podrían alcanzar a empresa de frutas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de San Fernando, en la Región de O’Higgins por un incendio forestal que se desarrolla en las cercanías de una planta de frutas y verduras.

Según informó el organismo, el siniestro denominado Rivera Norte Río Tinguiririca, se encuentra en combate y ha afectado 10,8 hectáreas.

Las llamas están afectando un terreno cercano a una planta de la empresa Alifrut - Minuto Verde. Desde Senapred señalaron que se esperan temperaturas máximas de 31°C y viento componente SW de 8 a 10 km/h en el sector.

En consecuencia, se estableció decretar alerta roja con el fin de movilizar los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred).

Para el combate del fuego Conaf dispuso cuatro brigadas, un técnico, un helicóptero de Conaf, un avión cisterna de y 1 camión cisterna.