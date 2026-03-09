SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Declaran alerta roja en San Fernando por incendio forestal: llamas podrían alcanzar a empresa de frutas

    El siniestro se encuentra en combate y ha afectado 10,8 hectáreas.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    LUKAS JARA/ATON CHILE

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de San Fernando, en la Región de O’Higgins por un incendio forestal que se desarrolla en las cercanías de una planta de frutas y verduras.

    Según informó el organismo, el siniestro denominado Rivera Norte Río Tinguiririca, se encuentra en combate y ha afectado 10,8 hectáreas.

    Las llamas están afectando un terreno cercano a una planta de la empresa Alifrut - Minuto Verde. Desde Senapred señalaron que se esperan temperaturas máximas de 31°C y viento componente SW de 8 a 10 km/h en el sector.

    En consecuencia, se estableció decretar alerta roja con el fin de movilizar los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred).

    Para el combate del fuego Conaf dispuso cuatro brigadas, un técnico, un helicóptero de Conaf, un avión cisterna de y 1 camión cisterna.

    Más sobre:IncendioIncendio forestalSan Fernando

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo se configura el escenario presidencial en Colombia tras las legislativas y las primarias

    A pesar de los ruidos, postulación de Jiles a presidencia de la Cámara amenaza a la derecha

    Inauguración del año escolar en el Augusto D’Halmar: la primera actividad de Kast como presidente en ejercicio

    Una mujer fue arrestada por intento de asesinato tras disparos a la casa de Rihanna y A$AP Rocky

    Reglamento de “Ley Uber” queda en pausa: las razones detrás de la decisión tomada por el MTT de Juan Carlos Muñoz

    Suprema da un giro y declara ilegal que la Contraloría se abstenga de recibir reclamos de funcionarios a contrata

    Lo más leído

    1.
    Cámara de seguridad registra camión que arrojó cuerpo sin vida frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal

    Cámara de seguridad registra camión que arrojó cuerpo sin vida frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal

    2.
    Su último discurso: general Iturriaga lamenta muerte de cabo y condena conductas que atenten contra el “deber ser” del Ejército

    Su último discurso: general Iturriaga lamenta muerte de cabo y condena conductas que atenten contra el “deber ser” del Ejército

    3.
    Último 8M de Boric en La Moneda: valoraciones a colaboradoras, guiño a Bachelet y emplazamiento a los hombres

    Último 8M de Boric en La Moneda: valoraciones a colaboradoras, guiño a Bachelet y emplazamiento a los hombres

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Rating del domingo 8 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 8 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Desvíos de tránsito y perímetros de seguridad: autoridades de Valparaíso presentan plan de acción por cambio de mando
    Chile

    Desvíos de tránsito y perímetros de seguridad: autoridades de Valparaíso presentan plan de acción por cambio de mando

    A pesar de los ruidos, postulación de Jiles a presidencia de la Cámara amenaza a la derecha

    Inauguración del año escolar en el Augusto D’Halmar: la primera actividad de Kast como presidente en ejercicio

    El desafío demográfico en Chile
    Negocios

    El desafío demográfico en Chile

    Estabilidad antes que riesgo: dónde y cómo invierten las mujeres en Chile

    De Gregorio descarta “una emergencia fiscal”, pero estima que el manejo del gobierno de Boric en el tema “pasa raspando”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar
    Tendencias

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años

    Histórico de la UC arremete contra Clemente Montes tras pelea con Palavecino: “No es una acción de un jugador profesional”
    El Deportivo

    Histórico de la UC arremete contra Clemente Montes tras pelea con Palavecino: “No es una acción de un jugador profesional”

    Nicolás Bisquertt hace historia al obtener el primer diploma paralímpico de Invierno para Chile

    El recuerdo de Claudia Schüler, beca Proddar y dificultades: los secretos del exitoso proceso que encumbra a las Diablas

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Una mujer fue arrestada por intento de asesinato tras disparos a la casa de Rihanna y A$AP Rocky
    Cultura y entretención

    Una mujer fue arrestada por intento de asesinato tras disparos a la casa de Rihanna y A$AP Rocky

    El pedregoso camino al Oscar de Timothée Chalamet (y por qué hizo enojar al mundo de la ópera y el ballet)

    Muere a los 64 años Sergio Gómez, destacado escritor chileno tras Quique Hache, Detective

    Cómo se configura el escenario presidencial en Colombia tras las legislativas y las primarias
    Mundo

    Cómo se configura el escenario presidencial en Colombia tras las legislativas y las primarias

    Cómo la expansión del conflicto en Medio Oriente pone en riesgo las inversiones chinas en la región

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso