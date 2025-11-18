Decretan prisión preventiva para cuatro integrantes de “Los Mapaches” del Tren de Aragua por secuestros

Durante la mañana de este martes el Juzgado de Garantía de Puente Alto decretó la prisión preventiva para cuatro imputados pertenecientes a la agrupación “Los Mapaches” del Tren de Aragua.

Los individuos fueron formalizados en el marco de una investigación por el secuestro de una mujer ocurrido el pasado 5 de marzo en la toma Millantú en la comuna de Puente Alto.

Los sujetos, además estarían involucrados en un secuestro con homicidio, en donde la víctima fue sacada desde un domicilio en San Bernardo y asesinada en la Región de O’Higgins.

De acuerdo a lo que detalló el fiscal ECOH, Milibor Bugueño, “el día de hoy se formalizó a cuatro imputados, todos de nacionalidad extranjera, los cuales ya habían sido formalizados previamente por otros delitos de secuestro, principalmente ocurridos en la Región Metropolitana”.

Según añadió, este caso se suma a “19 imputados ya formalizados por estos hechos, todos asociados a una organización transnacional del Tren de Aragua, denominada Los Mapaches, y que justamente se están continuando con las diligencias para continuar con esta investigación”.

El fiscal además detalló que “al menos hay seis secuestros, una sustracción de menores y un homicidio calificado que se le están imputando a estos sujetos”.

Respecto al modus operandi de esta agrupación, el fiscal señaló que tenían todo un organigrama, con niveles de liderazgo y brazo operativo, a la vez que señaló que las víctimas eran trasladadas a una casa en la comuna de Estación Central.