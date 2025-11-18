BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Decretan prisión preventiva para cuatro integrantes de “Los Mapaches” del Tren de Aragua por secuestros

    Los sujetos están involucrados en varios secuestros ocurridos en la Región Metropolitana.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial.

    Durante la mañana de este martes el Juzgado de Garantía de Puente Alto decretó la prisión preventiva para cuatro imputados pertenecientes a la agrupación “Los Mapaches” del Tren de Aragua.

    Los individuos fueron formalizados en el marco de una investigación por el secuestro de una mujer ocurrido el pasado 5 de marzo en la toma Millantú en la comuna de Puente Alto.

    Los sujetos, además estarían involucrados en un secuestro con homicidio, en donde la víctima fue sacada desde un domicilio en San Bernardo y asesinada en la Región de O’Higgins.

    De acuerdo a lo que detalló el fiscal ECOH, Milibor Bugueño, “el día de hoy se formalizó a cuatro imputados, todos de nacionalidad extranjera, los cuales ya habían sido formalizados previamente por otros delitos de secuestro, principalmente ocurridos en la Región Metropolitana”.

    Según añadió, este caso se suma a “19 imputados ya formalizados por estos hechos, todos asociados a una organización transnacional del Tren de Aragua, denominada Los Mapaches, y que justamente se están continuando con las diligencias para continuar con esta investigación”.

    El fiscal además detalló que “al menos hay seis secuestros, una sustracción de menores y un homicidio calificado que se le están imputando a estos sujetos”.

    Respecto al modus operandi de esta agrupación, el fiscal señaló que tenían todo un organigrama, con niveles de liderazgo y brazo operativo, a la vez que señaló que las víctimas eran trasladadas a una casa en la comuna de Estación Central.

    Más sobre:PolicialECOHTren de AraguaLos Mapaches

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El paso al frente de alcaldes y gobernadores: el diseño que prepara Jara para reforzar su ofensiva contra Kast

    El fracaso del plan de Mulet y su pelea para salvar a la Frevs y el escaño de Calisto

    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    Golpe a la centroizquierda en Dinamarca: podría perder el control de Copenhague por primera vez

    Chile Vamos inicia aterrizaje en campaña de Kast: los detalles de la primera cita con el Partido Republicano

    Kast 2021 vs. 2025: las diferencias para sumar apoyos a su campaña

    Lo más leído

    1.
    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    2.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    3.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    4.
    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    5.
    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Servicios

    Cuándo comienza y termina el periodo de propaganda para la segunda vuelta

    Cuándo comienza y termina el periodo de propaganda para la segunda vuelta

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Australia por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Australia por el amistoso internacional

    El paso al frente de alcaldes y gobernadores: el diseño que prepara Jara para reforzar su ofensiva contra Kast
    Chile

    El paso al frente de alcaldes y gobernadores: el diseño que prepara Jara para reforzar su ofensiva contra Kast

    El fracaso del plan de Mulet y su pelea para salvar a la Frevs y el escaño de Calisto

    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    Retiremos los libros
    Negocios

    Retiremos los libros

    Nuevo aeropuerto de Viña del Mar logra aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental

    La hoja de ruta económica de la candidatura de Jara de cara a la segunda vuelta y guiño a Parisi

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile
    Tendencias

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Tragedia en Torres del Paine: confirman una segunda muerte y aumenta la cifra de desaparecidos

    Patricio Briones, leyenda del básquetbol que llega al Congreso: “No soy famosillo; me molesta que digan que gané por eso”
    El Deportivo

    Patricio Briones, leyenda del básquetbol que llega al Congreso: “No soy famosillo; me molesta que digan que gané por eso”

    En vivo: la Roja de Nicolás Córdova enfrenta a Perú en un nuevo duelo amistoso

    Reinaldo Rueda lo pasa mal en Costa Rica: organización hostiga al DT de Honduras en la previa de trascendental duelo

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente
    Finde

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y habrá show de drones como previa al concierto de Oasis
    Cultura y entretención

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y habrá show de drones como previa al concierto de Oasis

    Mon Laferte presenta el video oficial de “Melancolía”: velo aquí

    La Sonora de Tommy Rey revive a través de su hijo y su viuda: “Asumieron la misión de salvar el espíritu de la cumbia”

    Golpe a la centroizquierda en Dinamarca: podría perder el control de Copenhague por primera vez
    Mundo

    Golpe a la centroizquierda en Dinamarca: podría perder el control de Copenhague por primera vez

    Rusia descarta que la entrega a Ucrania de cazas franceses cambie la situación en el campo de batalla

    La caída en desgracia de exrector de Harvard y exsecretario del Tesoro de Clinton por sus vínculos con Epstein

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?