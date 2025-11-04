OFERTA ELECCIONES $990
Nacional

Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos en La Reina

Ugalde (59), casado con una hermana de Cruz-Coke y tío de los adolescentes fallecidos, fue inicialmente considerado testigo del caso.

Por 
Claudio Portilla
 
Juan Pablo Andrews
Jorge Ugalde fue trasladado al Centro de Justicia.

Con prisión preventiva quedó Jorge Ugalde Parraguez tras ser formalizado durante la jornada de este martes por el homicidio de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos de 17 años en su domicilio en la comuna de La Reina.

Cabe recordar que Ugalde (59), casado con una hermana de Cruz-Coke y tío de los adolescentes fallecidos, fue inicialmente considerado testigo del caso, ya que fue quien avisó a Carabineros del hallazgo de los cuerpos.

Ugalde fue detenido durante la jornada del lunes, y de acuerdo a la información entregada por la PDI y la Fiscalía, cámaras de seguridad habrían captado a Ugalde arrojando una bolsa al canal San Carlos, lo que habría omitido en su testimonio.

Debido al parentesco del sujeto con las víctimas es que se está investigando como un homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar.

Desde el juzgado dieron un plazo de 180 días para la investigación.

Durante la audiencia la Fiscalía presentó antecedentes que acreditan la existencia y la participación de Jorge Ugalde en calidad de autor. La necesidad de cautela se establece por el daño causado, tres homicidios calificados, por ellos el imputado arriesga una pena que va desde 15 años y 1 día a cadena perpetua.

Entre las razones que habrían llevado a Ugalde a cometer el crimen, se sospecha que se debería a conflictos familiares, principalmente relacionados con la disputa de unos terrenos.

Los hechos se registraron el pasado 18 de octubre, cuando fueron encontrado sin vida Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos de 17 años en su domicilio en la comuna de La Reina.

Aunque inicialmente se investigó un posible robo con homicidio o doble parricidio seguido de suicidio, estas teorías fueron descartadas a medida que avanzaba la investigación. Una de las razones para esto fue que en el lugar no se encontró el arma con la cual Cruz-Coke se habría quitado la vida.

