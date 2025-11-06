Defensa de Jorge Ugalde critica antecedentes de Fiscalía por homicidios en La Reina: “Hubo una investigación deficitaria”

El abogado de Trinidad Cruz-Coke y Jorge Ugalde, Marcelo Castillo, abordó el caso del triple homicidio de La Reina, hechos donde se apunta a su representado como prinicipal sospechoso en las muertes de su cuñado, Eduardo Cruz-Coke, y dos hijos de éste.

El defensor criticó los antecedentes presentados por Fiscalía en la audiencia de formalización aseverando que “todas las pruebas son indiciarias” .

“Hay asesinatos muy crueles, de mucha crueldad, con mucha violencia, en que mueren dos, tres, cinco personas y no llaman tanto la atención. Eso me llama a mí, digamos, justificadamente, la atención también, valga la redundancia, de por qué genera tanta controversia pública”, apuntó en una entrevista con el canal Mega.

Junto con ello, apuntó que “ hay muchos casos en que han demostrado empíricamente que la PDI y el Ministerio Público se equivocan . A mí me llama la atención que la PDI descarte el móvil del robo. En esa casa había muchos elementos valiosos. La familia todavía no ha hecho un arqueo de lo que falta, de lo que hay, de lo que había, en el momento de los hechos del homicidio”.

Respecto a las pruebas de cámaras y videos del imputado, el abogado defensor indicó que no se ve en ninguna de ellas que Ugalde arroje una bolsa al Canal San Carlos . “No existe ninguna, ni siquiera un video en que él tome la bolsa y se lo ve arrojando. Son conclusiones que se sacan”.

“Por lo tanto, hubo una investigación deficitaria en este momento, porque está llena de indicios solamente”, añadió. En esa línea, planteó que se le ha dado importancia a hechos que, en su opinión, le parecen “ridículos”.

“Me da la impresión que está violando el principio de objetividad la Policía de Investigaciones y también la Fiscalía”, expresó.

Respecto a Ugalde y el hallazgo de medicamentos en su domicilio que podrían usarse para sumisión, y que coincidirían con los usados en contra de las víctimas, explicó que es porque el imputado “tiene tratamiento psiquiátrico, claro. Y, de hecho, cuando estuvo detenido, todos los días se llevaron los medicamentos. Está todo eso documentado y nadie habla de eso”.