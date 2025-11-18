BLACK SALE $990
    Nacional

    Defensa de Trinidad Cruz-Coke pide protección policial e insiste en que autores del triple homicidio no están identificados

    El abogado defensor argumentó que estas medidas fueron solicitadas "con el objeto de prevenir amenazas o atentados en contra de su vida o integridad física, en concordancia con la teoría del caso de esta defensa".

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Trinidad Cruz-Coke.

    La defensa de Trinidad Cruz-Coke, imputada junto a su marido, Jorge Ugalde, por el triple homicidio de su hermano y sus dos sobrinos en La Reina, pidió protección policial a la Fiscalía e insistió en que los autores de ese crimen no han sido identificados.

    El crimen en cuestión se remonta hace un mes. Tanto las víctimas -el camarógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus mellizos de 17 años- como los presuntos victimarios vivían en un mismo terreno en La Reina, que albergaba tres casas: una era habitada por la víctima, la otra por los imputados y la tercera por arrendatarios, que están en calidad de testigos.

    Si bien una de las fiscales del caso, Carolina Remy Maillet, sostuvo que aún es prematuro establecer el motivo detrás de este crimen, “existen antecedentes de orden patrimonial, económico y de derechos sucesorios, que estarían involucrados”. Adicionalmente, ha transcendido que, según la exesposa de Eduardo Cruz-Coke y madre de los dos menores de edad, el camarógrafo denunció que los imputados intentaron envenenarlo meses antes.

    Mientras que la defensa de Jorge Ugalde -el único de los imputados en prisión preventiva- y Trinidad Cruz-Coke, el abogado Marcelo Castillo, ha negado la participación de sus representados y declarado que "hay tesis que son alternativas que hay que investigar", como la participación de terceros aún desconocidos.

    Y esta jornada el abogado defensor comunicó que “atendidas las lamentables circunstancias en que se provocó la muerte de su hermano don Eduardo Cruz-Coke y de sus sobrinos, esta defensa solicitó el día de ayer al Fiscal a cargo de la investigación, Sr. Francisco Lanas, que se otorgara protección policial a doña Trinidad Cruz-Coke en su domicilio, con el objeto de prevenir amenazas o atentados en contra de su vida o integridad física. Ello, en concordancia con la teoría del caso de esta defensa, en orden a que el o los autores del crimen aún no están identificados".

    “A este minuto no sabemos que el Sr. fiscal Lanas haya decretado alguna medida de protección policial a favor de doña Trinidad Cruz-Coke. Ella y su familia están convencidos de la inocencia de la única persona que ha sido formalizada en la causa y ejercerán las acciones judiciales correspondientes cuando se determine de manera fehaciente la identidad del o los autores de esos luctuosos hechos", reveló.

