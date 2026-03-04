Defensor de la Niñez desmiente a Sedini por presunto “amarre” del gobierno: “Somos una institución autónoma del Estado”

Luego de que la futura vocera de gobierno de José Antonio Kast, Mara Sedini, afirmara que el gobierno de Gabriel Boric intentara dejar un cupo amarrado en la Defensoría de la Niñez, el director de la institución, Anuar Quesille, salió rebatir su declaración.

Una respuesta que se conoció algunas horas después de que Sedini, en conversación con Radio Duna, asegurara que el actual Ejecutivo “intenta pasar gato por liebre, con la ley de amarre, con intentar dejar un cupo amarrado en la Defensoría de la Niñez” .

🎞️Sobre declaraciones de la futura ministra Vocera de Gobierno, Mara Sedini, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, aclara que la Defensoría de la Niñez es una institución autónoma del Estado, cuya máxima autoridad es elegida por el Senado cada 5 años, y que hoy se encuentra en… pic.twitter.com/gRkXbgxl9g — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) March 4, 2026

Ante esto, Quesille respondió a través de un video que subió a las redes sociales, donde señaló que “es imperioso aclarar a la opinión pública y a las autoridades que la Defensoría de la Niñez es una institución autónoma del Estado , independiente del gobierno de turno y cuya máxima autoridad es elegida por el Senado cada cinco años”

“Actualmente, yo como Defensor de la Niñez me encuentro en medio de mi mandato, el cual finaliza recién a fines del año 2028″, continuó el abogado en su cuenta en X.

Para luego enfatizar que lo expuesto por la futura ministra del gobierno de Kast “no es correcto y puede generar confusión en la ciudadanía respecto del carácter autónomo y el rol de la institución que dirijo. Por ello, considero relevante realizar esta precisión”.