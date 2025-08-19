SUSCRÍBETE
Nacional

Delitos ingresados al Ministerio Público aumentaron un 19,6% en primer semestre 2025: homicidios subieron un 1,2%

Según explicaron desde la Fiscalía, esto equivale a 156.610 delitos más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En un 19,6% aumentaron los delitos ingresados durante el primer semestre de 2025 al Ministerio Público, según dio a conocer este martes la Fiscalía.

De acuerdo a lo que detallaron, en el boletín estadístico del primer semestre, realizado por la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión, de la Fiscalía Nacional, esto equivale a 156.610 delitos más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según las cifras entregadas los mayores incrementos ocurrieron en las categorías de delitos de leyes especiales con un 383,2% (141.055 delitos adicionales), otros delitos con un 24,7% (4.903) y delitos económicos y tributarios con un 4,4% (3.621).

La gerenta de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, Ana María Morales, detalló al respecto que “el 80% de este incremento se explica fundamentalmente por el aumento registrado en relación a los delitos de uso malicioso de tarjeta, clave o dispositivo financiero establecido en el artículo séptimo de la ley 20.009 y también las estafas u otras defraudaciones contra los particulares”.

De acuerdo a lo que complementó, “dentro de las categoría ‘otros delitos’ los mayores aumentos se registran en relación a los delitos de portar aparatos de comunicación en recinto penitenciario que está establecido en el 340 del Código Penal y también el abandono o maltrato habitual con un 31,1%”.

En cuanto a los delitos que disminuyeron durante este periodo, según detalló Morales, “las mayores disminuciones se registran en relación a los delitos contra la libertad e intimidad de las personas con un 1,1% y en otros delitos contra la propiedad con un 1,9%, asimismo también los robos disminuyeron un 1,3%”, añadiendo que dentro de la categoría de robos, las mayores reducciones se registraron en los delitos de robo con intimidación con un 14% y también respecto a las lesiones leves que disminuyen un 4,1%.

Homicidios

En el boletín además se aborda la cifra de homicidios apuntando que durante el primer semestre de 2025 se observó un incremento del 1,2% respecto del mismo período del año anterior.

Al respecto, Morales apuntó que esto “se explica en parte importante por los aumentos registrados en relación al auxilio al suicidio con un 106% y al parricidio con un 37,3%. Por su parte, las principales disminuciones en estas categorías se observan en relación a los homicidios simples con un 1% y los homicidios calificados con un 15%”.

Sin perjuicio de lo anterior, según detalló la gerenta de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, “nosotros reportamos los ingresos a todas las categorías de homicidio indistintamente si se trata de homicidios frustrados, tentados o consumados”, enfatizando que “el reporte oficial de homicidios consumados es aquel que entrega la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de Seguridad Pública a través del Observatorio de Homicidios Consumados”.

