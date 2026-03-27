Delpiano cuestiona dichos de ministro Barros sobre fondos de las FF.AA.: “No corresponde proyectar una falsa imagen de debilidad”

A través de su cuenta de X, la exministra de Defensa, Adriana Delpiano, cuestionó los dichos que emitió el actual titular de la cartera, Fernando Barros, respecto a los fondos con que cuentan las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

En diálogo con radio Duna, Barros enfatizó en la necesidad de entregar respaldo institucional a los uniformados para cuando sean convocados a desempeñar funciones excepcionales.

“Debiera haber un fondo, uno para cubrir las obligaciones de las capacidades estratégicas y otro para cubrir emergencias en que se requiriera la acción de las FF.AA en cualquier ámbito. Ambos fondos no están incluso hemos tenido problemas para cumplir obligaciones que estaban en el plan”, señaló.

Sus palabras fueron cuestionadas por la exministra de Gabriel Boric, quien señaló que “no corresponde proyectar una falsa imagen de debilidad de nuestras FF.AA.”.

“El Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa, que apunta a cubrir inversiones y mantenimiento de dichas capacidades, está creado y cuenta con el financiamiento correspondiente”, señaló la exministra.

A eso agregó que “este Fondo Plurianual es distinto al presupuesto corriente, que sirve para cubrir los gastos de operación diaria de las FF.AA., que -por supuesto- también existe”.

Delpiano aseguró que “también se creó el Fondo de Contingencia Estratégico, para cubrir emergencias . Un acuerdo refrendado por el Congreso estableció que se le darán recursos en la medida que se requiera, ya que es inconveniente tener recursos inmovilizados cuando hay otro tipo de necesidades”.

“En los últimos años se ha propiciado el desarrollo de capacidades tecnológicas de nuestras FF.AA., para que éstas no solo satisfagan las necesidades de cada una de las ramas, sino que contribuyan también al desarrollo del país”, indicó.

La exministra destacó que uno ejemplo de ello sería “la Política Nacional de Construcción Naval Continua, que agrupa a sector público, privados y academia”.